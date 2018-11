Integrantes de la Unión Industrial Argentina ( UIA) decidieron respaldar al CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, ante el procesamiento que el juez Claudio Bonadio dictó sobre el jefe de la multinacional por su presunta participación en la causa de los cuadernos de las coimas en la obra pública. Lejos de esquivar la situación, desde la entidad alertaron que la "persecución" busca el debilitamiento de uno de los principales fabricantes de tubos sin costura del mundo y fuerte inversor de Vaca Muerta, con el objetivo de "sacarlo del juego".

El planteo fue explicitado en la reunión de Junta Directiva de la UIA del martes pasado, a donde se ausentaron los representantes que la T tiene en ese ámbito. Fue el vicepresidente y titular de la Federación Industrial de Santa Fe, Guillermo Moretti, quien puso el tema sobre la mesa industrial cuando admitió que le "preocupa sobremanera" el procesamiento de Rocca, que tuvo como continuidad la caída de las acciones en Wall Street de la empresa Ternium, del Grupo Techint.

"No tengo ningún tipo de relacionamiento comercial con Techint porque los insumos que utilizo son plásticos y químicos, y siempre me quejé mucho por el precio de la chapa, pero la gente de Adimra (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) me explicó que en realidad hay que pelearse internamente con Techint pero cuidarlo porque sino, nos pasa lo que le pasó a Chile y ahora a Venezuela, que al no tener la chapa importan productos terminados", afirmó Moretti.

En declaraciones a Radio Caput, el industrial santafesino sostuvo que la Argentina "ha sido uno de los pocos países que no perdió la memoria industrial", e hizo una asociación entre las investigaciones judiciales por presunta corrupción con el debilitamiento de la estructura fabril en otros países. "Cuando Italia pasa a ser el segundo país de la Comunicada Económica Europea, se enteran que era un país en donde había mucha corrupción y viene el Mani Pulite. Ahí terminó en (Silvio) Berlusconi", recordó.

Y siguió: "Cuando Brasil genera una burguesía industrial muy importante, con un 77% de producto bruto interno de empresas brasileñas, y pasa a ser la séptima economía del mundo y tiene una empresa como Odebrecht, que se asocia con los chinos para ganarle las obras a las empresas europeas y americanas en la Comunidad Europea y en Estados Unidos, nos enteramos que Brasil es un país corrupto. Y pierde una empresa como Petrobras y otras cuatro industrias de base".

En forma irónica, Moretti dijo: "Qué casualidad que hoy tenemos a la empresa líder en el mundo en tubos sin costura, que está trabajando en Vaca Muerta con una potencialidad muy importante, que trabaja con todas las pymes argentinas, de golpe y porrazo aparece esta situación".

El vicepresidente de la UIA señaló que por la misma situación atraviesan el empresario nacional Juan Carlos Lascurain -detenido-, y el procesado presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Padoán, "que tiene una empresa de excelencia que es Vicentín".

En ese sentido llamó a repensar el efecto en las acciones de Wall Street de Ternium: "Miren qué baratos que terminan siendo los activos argentinos, todo el mundo dice que el gran inversor en Vaca Muerta es Tecpetrol, también del Grupo Techint. Si nos quedamos sin siderurgia, se termina la memoria industrial".