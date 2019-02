La ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, sostuvo hoy que la situación en las zonas inundadas de esa provincia está "muy complicada" debido a que las "lluvias continúan" y afirmó que se "necesita una gran inversión" para realizar y mantener las obras de infraestructura que ayuden a mitigar los efectos de los excesos hídricos.

"Estamos muy complicados porque las lluvias continúan. Está lloviendo en el Chaco y esa masa de agua pasa por Santa Fe. Estamos evaluando otros distritos que consideramos adecuado incorporarlo a las zonas de emergencia", sostuvo Ciciliani en diálogo con radio Continental.

De esta manera, la provincia evalúa sumar más departamentos a los cuatro que fueron incluidos en la declaración de emergencia días atrás por las inundaciones producidas por las abundantes lluvias que se produjeron en el norte de la provincia y en el resto de las provincias lindantes.

Respecto a la mitigación de daños por las inundaciones y eventos climáticos y las obras de infraestructura necesarias para resguardar las producción, Ciciliani consideró que "los emprendimientos agropecuarios necesita caminos y canales, los cuales tienen que estar limpios constantemente".

"Esa gran inversión necesita un financiamiento y una prioridad. Un país que no prioriza su sistema productivo no tiene mucho futuro. El campo genera los dólares que necesita el país. Esa prioridad tiene que ser una política de Estado y la inversión en caminos rurales y obras hídricas no tiene que estar en la discusión de nadie", indicó la funcionaria y consideró que "si todas las fichas están puestas en el campo, invirtamos en obras de infraestructura en el campo".