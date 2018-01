Luego de insistir ayer, en Davos, con su planteo de lograr rápidamente un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el presidente Mauricio Macri pedirá hoy a su par de Francia, Emmanuel Macron, que el sector agrícola galo conceda una cuota mayor para carnes y etanol, y así avancen las negociaciones.

Así lo revelaron fuentes gubernamentales a BAE Negocios, a horas de que Macri sea recibido por Macron en el Palacio del Elíseo, en lo que será uno de los hechos más importantes de la gira que se inició en Rusia.

En un anticipo de lo que señalará hoy en París, el mandatario argentino consideró un eventual acuerdo entre los bloques como "una asociación ciertamente natural, porque en Sudamérica somos muchos descendientes de europeos. Estamos ya cerca de sellar el acuerdo. Mañana (por hoy) me reúno con el presidente Macron y espero que me dé buenas noticias. Se me ha dicho que tenemos un escollo en el tema de la agricultura, y esperemos encontrar una solución a eso".

Además, Macri recordó que el próximo martes "vamos a celebrar una reunión en Bruselas" para avanzar en las conversaciones a nivel de bloques. "La Unión Europea no podrá encontrar región mejor en cuanto a la seguridad alimentaria y energías renovables, a las que apostamos".

La posibilidad de que Francia modifique su postura, y en esto radica la complejidad de la misión, es que la decisión no depende simplemente de Macron, sino de los poderosos agricultores franceses, que están siendo acompañados en su resistencia por movimientos de otros diez países, como Irlanda y Polonia.

Por dar un ejemplo, en el marco de la cumbre de la OMC realizada en Buenos Aires, Francia dejó en claro que el Mercosur esperaba anunciar un acuerdo político pero que las diferencias son grandes. "El Mercosur sigue esperando una contrapropuesta de la Unión Europea en torno a la carne y el etanol. De Francia y los países que lo siguen, depende que haya novedades el próximo martes en Bruselas", señalaron las fuentes a este medio.

En lo que significó la señal más tajante, Uruguay dijo que la UE no cumplió con mejorar sus ofertas y que la negociación no debería continuar en ninguno de los capítulos. El Mercosur presentó en Buenos Aires una oferta revisada sobre varios ítems, entre ellos los de Indicación Geográfica Protegida de productos, y bebidas espirituosas. Esas propuestas serán ahora consideradas en Bruselas.

Cabe reseñar que el pasado 4 de octubre, la UE presentó una magra oferta de 70.000 toneladas de carne vacuna por año, ampliamente rechazada por el bloque sudamericano.