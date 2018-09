La brusca reducción de las ventas internas y la caída de la demanda del mercado brasileño disparó la crisis en la industria automotriz, donde terminales como Fiat, Renault, Volkswagen, Iveco y General Motors determinaron suspensiones para el corto y mediano plazo, que alcanzan a miles de trabajadores.

De acuerdo con distintas fuentes del sector consultadas por BAE Negocios, el panorama arroja que Renault, con sede en Santa Isabel, prepara suspensiones del 24 al 28 de septiembre que afectarán a cerca de 1.500 operarios que tiene la planta. Respecto a Volkswagen, que en Córdoba produce cajas de velocidad, mantendrá las suspensiones todos los lunes, hasta fin de año, a pesar de los intentos gremiales por frenar la situación.

Esta decisión se podría extender el año próximo ya que la firma alemana no aseguró que se revierta en diciembre. La compañía, que tiene 1.400 operarios, produce tres tipos de cajas de velocidad: MQ200 A, MQ200 B y MQ250. Por el lado de FIAT, la planta de Ferreyra dispuso suspensiones desde este mes para prácticamente la totalidad de los 2.300 operarios. La automotriz italiana produce el modelo Cronos, que se exporta principalmente a Brasil. En tanto, el resto se vende en el mercado interno. El problema radica en que con la recesión local, la filial brasileña no puede exportar a la Argentina y el Cronos no es demandado porque las concesionarias del país vecino deben liquidar sus stocks en el mercado interno. Aunque no hay confirmaciones, octubre continuaría con días de suspensiones.

En lo que respecta a Iveco, la terminal que produce camiones en Córdoba, ya viene con suspensiones desde hace tiempo. La novedad, según las fuentes, es que volvió a activar un régimen de retiros voluntarios. Ya adhirieron más de 50 operarios pero la situación permanece siendo crítica. Iveco aparece complicada por la caída de las ventas de camiones en el mercado interno y la imposibilidad de entrar al mercado de Brasil.

Ya en la provincia de Santa Fe, General Motors no modificó sus planes y nada menos que hasta febrero, seguirá operando semana de por medio. La situación engloba a 1.400 operarios y recién habría contactos con el gremio Smata a fin de año dado que la compañía no ofrece otro escenario para este momento. En tanto, Case New Holland (CNH), que produce tractores y maquinaria agrícola, ha sufrido el impacto económico de la sequía.

En todos los casos, la baja en las ventas llega como consecuencia de un aumento generalizado de precios producto de la devaluación y, además, por las altísimas tasas de interés para financiar a plazo los diferentes productos, costo convalidado a partir de las políticas adoptadas por el Banco Central para combatir la inflación.

En ese marco, las ventas de vehículos cero kilómetro en el mercado interno caerán desde las casi 950 mil estimadas en un principio a unas 700 mil unidades. De todas formas, ese número final aún está en plena revisión conforme la evolución de los números actuales hacia el cierre del año.