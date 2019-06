Los bancos que "a igual actividad" haya "igual trato ante la ley" frente a las empresas que prestan servicios financieros digitales luego de que Mercado Libre insinúe la posibilidad de participar del mercado de créditos hipotecarios de Argentina.

En este marco, las entidades piden la equiparación en los beneficios regulatorios, impositivos y operativos con estas empresas conocidas como fintech, que comenzaron con beneficios de una "start up" pyme y cada vez ganan más terreno en el negocio de intermediación financiera, rompiendo con la lógica tradicional bancaria.

Lo que pide el sector "se resume en a igual actividad, igual trato ante la ley", indicaron ejecutivos de entidades afiliados a la Asociación de Bancos de Argentina a Télam.

Desde la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) precisaron que hay "asimetrías regulatorias e impositivas" entre las cuentas bancarias identificadas mediante la clave bancaria uniforme (CBU) y las "cuentas virtuales" (CVU) que usan las tecnológicas, lo cual impacta en los costos del servicio financiero, que lo hace más caro para la banca tradicional.

Mientras que en la Argentina todavía no está definido cómo deben regularse las fintech, las cuentas virtuales todavía no tienen el requisito de encaje bancario y no tienen reglas de protección a usuarios financieros, según remarcan las entidades al respecto. Además, un decreto de 2017 exime a las cuentas virtuales de pagar el impuesto al cheque, que sí se les cobra a los clientes de la banca.

En el plano operativo, el pase de fondos de bancos a cuentas virtuales es instantáneo. En cambio, desde las cuentas virtuales a las bancarias los fondos tardan 24 horas, denuncian los bancos, entre otras "asimetrías".

"Queremos que todos aquellos que ofrezcan servicios financieros como préstamos, ahorro, medio de pago, esté alcanzado por las mismas reglas y se pueda competir en las mismas condiciones, más allá de la tecnología que se use", reclamaron desde ADEBA, que publicó un informe elaborado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas para avanzar en esta cuestión.