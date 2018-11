El Banco Central buscará definir con el Fondo Monetario Internacional ( FMI) qué debe hacer con los pesos que tenga que emitir para comprar dólares en caso de que el tipo de cambio perfore el límite inferior de la banda de flotación, antes de la llegada a nuestro país de una nueva misión del organismo la próxima semana.

El BCRA entiende que, de acuerdo al compromiso asumido con el FMI la semana pasada, no estaría obligado a esterilizar la emisión que realice para adquirir divisas cuando el dólar se hunda por debajo del piso de la zona de no intervención, pero afirma que este punto no quedó lo suficientemente claro en el acuerdo.

La intención de la entidad que conduce Guido Sandleris es poder definir de forma discrecional la necesidad o no de esterilizar esos pesos de acuerdo a la situación en ese momento respecto de la meta de crecimiento cero de la base monetaria.

"Estamos en pleno proceso de aclaración. Para nosotros era casi natural no obligarse a la esterilización y resolver eso a través de la meta de activos domésticos pero se necesita clarificar este tema con el Fondo", confirmaron.

La próxima semana llegará una nueva misión del FMI a Buenos Aires para evaluar la implementación del programa económico al que se comprometió la Argentina a cambio de la ampliación del crédito stand by. Si los representantes del organismo multilateral dan su visto bueno, eso le permitirá recibir al Gobierno el segundo de los desembolsos pactados en el nuevo acuerdo alcanzado a fines de septiembre y aprobado la semana pasada por el directorio del Fondo.

El FMI dijo ayer que "confía" en la implementación del plan económico acordado con el gobierno de Mauricio Macri para la Argentina y destacó "progresos" en su ejecución.

Gerry Rice, vocero del organismo, aseguró que las medidas acordadas con la gestión Cambiemos lograrán estabilizar la economía de la Argentina, después de cinco meses de tensión por la crisis cambiaria. "Ahora es tiempo de la implementación, hubo buenos progresos y esperamos que continúen", afirmó en una conferencia de prensa en la sede central del organismo en Washington.