Finalmente apareció la hacienda y el valor del kilo vivo empezó a retroceder en Liniers. La baja acumulada respecto de la última suba fue del 9,4%. La merma debería en los próximos días trasladarse a las carnicerías, que ya había remarcado los precios.

Los 16.603 animales que ingresaron el viernes pasado al mercado frenó la suba de los valores, que hasta ese momento marcaba un alza del 21,5% en una semana.

El kilo vivo que hasta antes de las elecciones rondaba los $70 comenzó a escalar en los días previos a elegir al próximo presidente, como un presagio de que el lunes después de contar los votos el dólar se iba a las nubes. Sin embargo esto no pasó, pero el productor decidió no enviar su hacienda hasta tanto no sepa cuánto valdrán sus animales.

De esta forma el viernes 25 de octubre todas las categorías daban el salto, siendo el novillito el que marcara un máximo de $80, pero que quedó atrás cuando el martes siguiente tocaba los $85. Los próximos días el números de cabezas aumentaba y el valor lentamente bajó hasta llegar a los actuales $77. Igualmente, sigue siendo un 8,4% más caro que la previa al sufragio.

"El arranque del aumento se originó en el supermercado Coto, que compró el 50% de lo que ingresó en el mercado", dijo el presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina (Ciccra), Miguel Schiariti y agregó: "luego exporta la carne y pone ofertas que financió con las ventas externas".

El dumping que hace el supermercado atrae al público a las góndolas. Un efecto que las carnicerías no pueden hacer dado que tienen otros costos y porque tienen un sólo producto para ofrecer. Hay que recordar que el Gobierno acordó con los frigoríficos exportadores entregar algunos cortes a los supermercados como una forma de evitar críticas de que no hay carne "barata".

Lo cierto es que la subas llegaron a las carnicerías el fin de semana. "La media res pasó de los $150 por kilo, a $180", sostuvo el presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), Leonardo Rafael.

El alza del 17,8% "hará que se vean aumentos de entre $50 a $60 en los cortes", dijo Rafael, quien señaló que "un ejemplo claro es la milanesa de nalga que se pagaba en $280 pasó a valer ahora $330 el kilo".

Varias fuentes del sector carnicero manifestaron que los altos costos que deben afrontar pasan por las tarifas y cargas sociales. En ese contexto reconocieron que "pueden dejar de ganar plata, pero no perder". Dependerá ahora de si el consumidor avala las subas de lo contrario se corregirá a la baja aunque no será tanto la corrección.

Si a esto se le suma la merma del kilo vivo, la media res tendrá una baja que oscilará entre los $10 a $15. Pero quizás sea imposible. El descongelamiento de las naftas que tuvo el viernes último marco un alza del 5%, esto impedirá que la carne se retrotraiga.

En definitiva el año finalizará con un consumo per cápita en torno del 50 kilos. La caída del poder adquisitivo fue el principal factor para que la gente compre menos carne.