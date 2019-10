Con una entrada de sólo 150 cabezas, el Mercado de Liniers empezó la semana con escasa actividad, debido a la cautela de cara a las elecciones. El ganadero espera por el ganador del próximo domingo y especula con subas de precios si se impone el Frente de Todos, tal como se vio luego de las PASO.

Al cierre de esta edición, la entrada para hoy era de 4.485 animales. La semana pasada había sido de casi 6.000 cabezas. Otras fuentes señalan que superarán las 10.000.

"El productor está esperando alguna suba a partir de un consumo que no viene en alza", dijo a BAE Negocios el ganadero y vicepresidente tercero de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Mariano Williams. Y agregó: "No es negocio tener al animal en el campo, pero la decisión es complicada".

Entre el 12 y 14 de agosto pasado, luego del resultado de las PASO, sólo se comercializaron 13.100 animales, cuando el promedio rondaba los 19.000. A partir de las idas y vueltas en el tipo de cambio, el ganadero decidió en aquel momento no enviar su hacienda hasta tanto el dólar se estabilizara. Esto tuvo un impacto en el precio de los cortes de carne, con subas en torno del 15%.

Desde la consignaría Campos y Ganados, su titular Oscar Subarroca catalogó "como una tontera no enviar ganado sólo porque vaya a haber otro presidente, dado que hasta el 10 diciembre no habrán cambios". Sin embargo aclaró que otro de los motivos de la retención pasa también "porque al estar en época de vacunación hay restricciones y esto puede provocar leves subas, a lo que se agregan las lluvias en algunas zonas".

Se entiende en definitiva que el productor no ve con buenos ojos un eventual gobierno de Alberto Fernández. Motivos no faltan. En el sector aclaran que la desconfianza pasa por los que rodean al ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner.