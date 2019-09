La cantidad de maquinarias apagadas en las industrias argentinas alcanzó su punto más alto durante este año. De hecho, el del 2019 fue el peor julio en materia de Utilización de la Capacidad Instalada (UCII) desde el 2002, a la salida de la convertibilidad. El dato oficial del último mes previo a las PASO fue publicado ayer por el Indec y mostró una UCII de 58,7%. Es decir que más del 40% de las máquinas industriales permanecieron con una lona encima. Las proyecciones indican que en agosto, septiembre y octubre las caídas continuarán.

Los sectores que más cayeron fueron automotriz, 18,1 puntos; metales básicos, 7 puntos; minerales no metálicos, 4,12 puntos; y metalmecánica, 2,6 puntos.

La curiosidad en este caso es que julio del 2018 ya había sido el peor desde el 2002. Es decir que la caída interanual informada ayer por el Indec se da desde niveles ya de por sí demasiado bajos. El dato parece demostrar que la industria es el sector más perjudicado por el modelo Cambiemos, que totalizará una caída del PBI per cápita de 8,4% entre 2016-2019, si se cumplen las proyecciones oficiales para este año.

En ese sentido, cabe destacar que la no utilización de las capacidades instaladas, es decir de las maquinarias en las que alguna vez invirtieron los empresarios industriales, tienen un correlato en el empleo. En otras palabras: va de la mano con trabajadores que pierden sus puestos. En ese sentido, la diputada Fernanda Vallejos destacó: "La baja utilización de la capacidad, no es sólo de maquinaria. Los empleos industriales cayeron 12% en 4 años, mientras la actividad industrial se hundió 19%. Ese empleo retenido, podría ralentizar la recuperación del empleo en relación con la recuperación de la actividad".

En números absolutos, entre noviembre del 2015 y junio del 2019, el último dato publicado por el Ministerio de Producción y Trabajo, se perdieron 151.000 puestos concretos en el sector industrial. Pasaron de 1.256.000 a 1.105.000. El PBI industrial registró entre 2016 y 2018 una contracción de 7,3%. Pero además la industria vio disminuir en 2 puntos su participación en el total del producto bruto entre 2015 y el primer trimestre del 2019 (el jueves de la semana que viene el Indec publicará los datos del segundo trimestre).

La apertura comercial, sumada a la fuerte caída del salario real y, luego, la suba de la tasa de interés al 86% son las explicaciones de estos fenómenos, que se relacionan entre sí. La imposibilidad de acceder a financiamiento y la cantidad de maquinarias en desuso permiten prever que las inversiones no están en el horizonte.

El economista especializado en industria Leandro Mora Alfonsín destacó que esos datos muestran que los sectores que más proveen a otras industrias sufren de una demanda deprimida. Y afirmó: "No caen sólo las pyme sino también esos sectores, la construcción está demandando poco acero, también pocos minerales no metálicos y lo mismo la automotriz. En agosto hubo continuidad a la baja y el tema es septiembre y octubre. Cómo se acomoda la industria a los nuevos valores de la economía. Habrá continuidad en la caída y lo destacable es que comparamos con los peores meses de la crisis del 2019. Y aún así no levanta; está muy persistente".