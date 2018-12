Los amplios sectores de la electrónica, iluminación y electromecánica denunciaron ayer que el Gobierno no facilita la participación de las empresas argentinas en el plan Renovar (energías no renovables) y que no se aplica correctamente la ley de Compre Argentino.

La cámara Cadieel señaló ayer que "es imprescindible el sostenimiento de planes de producción, como es el caso del Plan de Alumbrado Eficiente (PLAE), actualmente desarticulado por falta de presupuesto; y del programa RenovAR, que limita la participación de las industrias locales al no acatar el Compre Nacional". Esta norma es muy importante ya que debe garantizar que un mínimo del 33% de los componentes de bienes y servicios sean de origen nacional.

Con ella, se estima que se generarían 220.000 empleos directos. Incluso, se calcula que podría garantizar compras públicas que sumarían el 13% del PBI y representarían un ahorro de divisas por 10.000 millones de dólares. En este caso, es fundamental que se informe a las provincias acerca de sus condiciones, para que puedan adherir en sus procesos de licitación.