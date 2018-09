El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y diputados de la oposición protagonizaron una serie de cruces durante la presentación en comisión del proyecto de Presupuesto 2019, a raíz de las modificaciones impositivas y de manejo de la deuda que el oficialismo introdujo en el texto. Las críticas que debió enfrentar el funcionario y su equipo giraron en torno a la eliminación para deducir ítems de Ganancias en sueldos, el gravamen a mutuales dedicadas a servicios financieros y la flexibilización a la hora de realizar una reestructuración de pasivos.

Uno de los revuelos se originó a partir del artículo 53 de la ley de leyes, que plantea cambiar la ley 24.156 para poder realizar un canje sin la necesidad de mejorar los plazos, la tasa o el monto de las emisiones, sino que simplemente pueda llevarse adelante "atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero".

"En ese entonces la deuda estaba en su mayor parte en manos de bancos y no cotizaba. Este cambio nos permite cambiar títulos en dólares por otros en pesos, algo que la ley actual no distingue", explicó Dujovne, al tiempo que aclaró: "no estamos planeando una reestructuración". También debió negar que se esté evaluando una convertibilidad con el Tesoro de los EE.UU., como planteó la semana pasada el jefe de asesores económicos de Donald Trump Larry Kudlow; aunque reconoció que el nuevo acuerdo con el FMI "va a estar disponible antes de que termine la discusión por el Presupuesto".

"Con el acuerdo con el Fondo tuvieron el Blindaje, con este artículo el Megacanje, y ahora buscan el déficit 0", chicaneó el diputado Axel Kicillof, al comparar al Gobierno actual con el de Fernando De la Rúa. El ex titular de Hacienda recordó las proyecciones fallidas del oficialismo y le enrostró que en 2015 "un millón de trabajadores pagaban Ganancias y hoy lo hacen dos millones".

También advirtió por el artículo 86 que busca eliminar las exenciones o deducciones de ese impuesto en concepto de viáticos u otros beneficios extra que estén por fuera de la ley que rige el tributo, lo que implicaría una mayor carga sobre los sueldos y el 125, que reduce a la mitad el plus de los haberes para los futuros jubilados de la Patagonia.

Sobre estos dos últimos puntos Dujovne no le respondió, pero se trenzó con su predecesor al señalar: "si hubiéramos seguido de largo, miremos Venezuela, con 85% de pobreza, con un drama humanitario, con su población emigrando del país". "Es cierto, no se cumplieron nuestros pronósticos, porque recibimos los shocks que hemos enumerado y que provocan la mofa del diputado Kicillof", reconoció. "No encontré propuestas de ahorro", dijo, ante un reclamo del diputado Nicolás del Caño por el ajuste previsto para el 2019.

El ministro también justificó empezar a cobrarle Ganancias a las mutuales dedicadas a la actividad financiera, al entender que en algunos casos funcionan como un "arbitraje". Le replicó el diputado santafesino Luis Contigiani. "En los noventa lo planteó Cavallo. Es una vieja idea de los sectores liberales, que las asimilan a una sociedad anónima. Es un capricho ideológico y está mal jurídicamente. No entienden su función social, el objetivo no es tener ganancias, y permiten que haya crédito en pueblos pequeños en un contexto como el actual", aleccionó.