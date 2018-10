Ya entrada la tarde-noche de ayer en Nueva York, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el presidente del BCRA, Guido Sandleris; el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, y la vicepresidenta segunda del Central, Verónica Rappoport, seguían inmersos en su agenda de reuniones con fondos de inversión especializados en mercados emergentes. Hoy los funcionarios emprenderán la vuelta a Buenos Aires, en medio de un fuerte hermetismo acerca de los resultados del plan de seducción a los inversores.

Fondos y bancos de inversión como Templeton, HSBC, Blackrock, Lloyds, Barclays, Goldman Sachs y JP Morgan estuvieron entre los interesados en escuchar las explicaciones, según trascendió. Pero desde Hacienda hubo silencio. Sólo afirmaron que el equipo económico fue a Nueva York, y antes a Londres, a llevar tranquilidad: "Las reuniones no se hacen con una expectativa en particular. Son para mostrar los avances en el tratamiento de la Ley de Presupuesto 2019, los detalles del acuerdo con el FMI y cómo cierra el financiamiento de cara a las necesidades del próximo año. Pero no se va a buscar un resultado concreto sino que es el road show que tiene que hacer el ministro de Hacienda".

Tal vez ahí aparezcan algunas explicaciones del hermetismo con el que se manejan desde Hacienda y el BCRA. Fuentes relacionadas con los fondos de inversión sostuvieron que un test importante que tenía que sortear el Gobierno durante la gira estaba relacionado con las lecturas cautelosas del propio FMI acerca del porvenir de la economía local. En ese sentido el reporte del staff del FMI remarcó que de cara a las elecciones 2019 aparecían "riesgos significativos" e incertidumbre acerca de cuánta participación van a tener los privados en el financiamiento.

"Si las tasas de roll over llegan ser bajas, incluso el financiamiento del FMI resultaría insuficiente para cubrir las necesidades que van a generar el balance de pagos y el resultado fiscal. Y si los resultados de la macroeconomía llegan a ser peores que los proyectados por el FMI, la meta fiscal podría ser puesta en duda, lo que complicaría las posibilidades de convencer a los inversores de la sostenibilidad de la deuda pública y del ancla nominal", sostuvo el reporte del FMI. Acerca de esas cuestiones tuvo que responder el Gobierno en las reuniones que arrancaron el lunes en Londres y continuaron en Nueva York.

El Fondo concluyó que, con todo, "la deuda argentina se mantiene sostenible pero no con una alta probabilidad". El análisis de sustentabilidad de la deuda realizado por el FMI generaría ruidos. "Quiere decir que a alguno de los stress test no los superaste. El programa financiero cierra si las Letes renuevan el 50% y eso es bastante en un año eleccionario, que no permite saber si en 2020 la deuda la paga Macri, Cristina o Rossi, y el FMI lo aclara y lo advierte", sostuvo una fuente relacionada con tres de los fondos. Desde Hacienda y el BCRA no hubo declaraciones e incluso los equipos de prensa se quedaron en Buenos Aires.