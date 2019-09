El economista Emmanuel Alvarez Agis defendió con énfasis el control de cambios, rechazó una eventual dolarización y expresó su deseo de volver a la función pública en un eventual Gobierno de Alberto Fernández.

Según el ex viceministro de Economía, en el país "está todo muy inestable y hay mucha incertidumbre, por lo cual se hace muy difícil saber cómo estaremos al 10 de diciembre".

"Creo que vamos a llegar con un Banco Central con muy pocas reservas, pero con un dólar estable, ya que esa es una ventaja del control de cambios. Pero la desventaja es que llegás con dos tipos de cambios: el formal y el que se llama contado con liquidación", enfatizó.

Además, señaló que a su criterio "una vez que se estabilice la situación, la Argentina se tiene que quedar con un control de cambios como tenía en 2003, 2004, 2005, que ni nos dábamos cuenta y no generaba efectos colaterales".

"Pero en una economía que tiene problemas con su moneda, que es un tema estructural, la ayudita es tener un control de cambios", enfatizó el economista, en declaraciones a radio La Red.

Para Alvarez Agis, "la economía está hoy en caída libre. Entonces, el primer objetivo del próximo Gobierno debe ser estabilizar, para poner la inflación en niveles que son altísimos, pero que hoy extrañamos, como un 30% anual".

En ese sentido, planteó que quien asuma el 10 de diciembre debe tener "tres objetivos: el FMI, el mercado financiero y sobre todo, la situación interna del país". "Creo que desde esa fecha, la la Argentina va a tener una noche de hotel, no una luna de miel", graficó.

Con relación a una eventual dolarización de la economía, apuntó que "no sirve, no lo recomiendo, porque hoy el tipo de cambio implícito te da arriba de cien mangos". En este mismo contexto señaló que "por ejemplo, en América Latina, El Salvador, Ecuador y Panamá, dolarizaron su economía pero no solucionaron el déficit fiscal. No les sirvió".

En cuanto al sistema impositivo, comentó que en el país "hay impuestos muy altos a las empresas y muy altos a las personas". Asimismo, agregó que "por eso, hay que incentivar que el dinero se quede en las empresas, produciendo".

Por otra parte, Álvarez Agis aseguró que no está trabajando en el equipo de Alberto Fernández, pero resaltó: "tengo una muy buena relación con él".

Además, dijo que le gustaría volver a la función pública: "tengo vocación para eso, que la sobrecumplí cuando fui viceministro de Economía. Lo que me importa es tratar de ayudar al próximo presidente, porque la situación va a requerir muchísima ayuda, suerte y pericia".