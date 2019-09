La directora de Eco Go, Marina Dal Poggeto, afirmó que no resulta descabellado, hacia fin de año, pensar en un dólar a $70, con una inflación de 62% y una caída del PBI de 3,8%. Además destacó que la clave para salir del espiral inflacionario de cara al 2020 será una política de precios relativos dirigida políticamente. En ese sentido, destacó que el principal ancla deberá estar sobre el dólar y planteó un escenario de tipo de cambio subiendo 20%, tarifas creciendo 50% y salarios 40%. De esa forma el salario real recuperaría un margen mínimo y se sincerarían los precios referentes a la energía.

La directora de Eco Go, el fundador de Elypsis, Eduardo Levy Yeyati, y el economista jefe de FIEL, Fernando Navajas, compartieron un panel de debate en el marco del evento Noticias 2020.

Dal Poggeto aclaró a BAE Negocios que no se trata de una proyección sino de la búsqueda teórica de escenarios de salida de la crisis. En ese sentido, señaló: "Nosotros vemos tres precios relativos que son clave: dólar, tarifas y salarios. ¿Cómo vamos a manejarlos? El esquema de flotación del dólar sería óptimo pero estamos en Argentina. Vas a necesitar algo mas rígido. Pero si lo congelás, con esta inflación el atraso viene enseguida. Nosotros suponemos un 20% de depreciación el año que viene. ¿Cómo manejás los otros dos? En cuanto a la paritaria, es preferible, por dar un ejemplo gráfico, una suba de 15% con inflación de 10% que una de 70% con inflación de 100%. Suponemos una suba de 40%, mirando hacia adelante y no intentando recomponer la caída de 25% que va a tener el salario entre 2015 y hoy. Para las tarifas suponemos una recomposición de 50%".

Con ese escenario, Dal Poggeto presupone una inflación de 38%. Es decir, un repunte de los precios regulados, con una recuperación pequeña de los salarios. "Si se da eso, que es un juego, la economía puede hacer piso y recomponerse en el segundo semestre", dijo. Y agregó: "Con el sistema de indexación actual estás en una inflación de 56%. Ir a 38% requiere política".

Sentada en el centro del panel, a sus costados Dal Poggeto encontró coincidencias y disidencias. Por un lado, Navajas coincidió en que los dos grandes puntos que deberá encarar un próximo Gobierno serán "una reestructuración de deuda y una desindexación coordinada". En un momento de la charla, Navajas disparó: "El programa del FMI fue un fracaso rotundo, hay que decírselo en la cara a sus técnicos".

Levy Yeyati coincidió en algún punto y discutió en algún otro. Dijo: "Hoy el BCRA no tiene más herramientas salvo anclar el dólar. Cuando sube la tasa, incrementa costos de las empresas y eso se traslada a precios. Pero a mí no me gusta eso de 40% salarios y 20% el dólar. Eso destruye la moneda. Todos deben bajar a la misma velocidad para que ante el atraso no comiencen todos los actores a posicionarse contra el peso".

Y agregó: "Lo que no se es que va a pasar con el dólar. Hay dos escenarios: uno el de Ucrania, donde planteás una reestructuración más amigable con privados y en seis meses resolvés y llegan al fin los fondos del FMI. Y otro menos benigno es el del 2002. Una renegociación con quita más agresiva, por obligación del FMI, que te genera solvencia pero te hace caer el denominador de la deuda, que es el PBI. Ahí el año que viene caemos 3%. Nuestro problema no es la deuda, que no es tanta, no es el numerador sino el denominador, el PBI, que viene cayendo".

A ese potencial 2020, Dal Poggeto le agregó otro 2019: "No vemos descabellado un dólar a $70 a fin de año. Ahí ya estaríamos hablando de una inflación de 62% para 2019. Tampoco vemos descabellada una caída de 5 puntos hasta fin de año en el PBI, lo que te da un promedio de baja de 3,8% este año y te deja un arrastre negativo de 3% para el próximo".