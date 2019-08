La paliza que recibió el oficialismo en las PASO provocó un tsunami en el mercado local. A una devaluación del peso de casi un 25% la semana pasada la acompañaron una fuerte salida de depósitos en dólares y un intenso desarme de posiciones en fondos comunes de inversión.

Entre lunes y martes ûúltimo dato informado por el BCRA- el stock de depósitos en dólares del sector privado registró una caída de US$733 millones. Es decir que después del inesperado resultado de las primarias, en sólo dos días ahorristas se llevaron debajo del colchón un 2,3% del total de los dólares que hasta el viernes previo a las elecciones primarias estaban depositados en los bancos.

Una clara muestra de desconfianza que también se vio reflejada en los fondos de comunes de inversión (FCI), donde el rescate de cuotapartes generó una caída en el patrimonio de la industria de casi US$5.600 millones en tres días.

Según datos del Banco Central, al 9 de agosto pasado había US$32.503 millones del sector privado depositados en las entidades financieras que, luego de los 15 puntos de ventaja que le sacó la fórmula presidencial del Frente de Todos a la de Juntos por el Cambio, se redujeron a US$31.770 el martes 13.

Tras el resultado de las primarias, ahorristas pasaron billetes de los bancos al colchón

En tanto, los números de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) revelan que el patrimonio de la industria pasó de US$18.569 millones a US$12.984 millones desde el viernes pre- PASO al miércoles posterior a las primarias.

A pesar de la estabilización del dólar entre el jueves y viernes pasado -cayó $6 en esas dos ruedas después de la conversación entre el presidente Mauricio Macri y Alberto Fernández, el consenso del "dólar a $60" y la resolución del BCRA que forzó a bancos a desprenderse de divisas- y de las medidas paliativas aplicadas por el Gobierno para contener el efecto de la devaluación sobre los salarios y la actividad, en el mercado creen que la inestabilidad continuará hasta octubre.

Para el economista Federico Furiase, director de Eco Go, la salida de depósitos de los últimos días y el desarme de posiciones que se vio en la industria de FCI "claramente responde a la incertidumbre por el resultado de las elecciones y el cambio de expectativas".

"Estás en un contexto de indefiniciones hasta octubre, con lo cual la incertidumbre se extiende en el tiempo. El mercado ya pricea a Alberto Fernández como futuro presidente, pero este no da ni tiene por qué dar definiciones en torno a un plan económico, mientras que el presidente está más en el rol de candidato e intenta mitigar el impacto en el bolsillo con medidas que pueden generar complicaciones en el mediano plazo, en un contexto de ausencia del financiamiento y caída en la demanda de dinero", señaló Furiase.

Una de las pocas certezas es que, si bien fue intensa, la salida de depósitos que se vio la semana pasada (y que no descartan continúe hasta octubre) no genera un problema en un sistema financiero que no tiene descalce de monedas -los préstamos en dólares están otorgados a empresas que tienen un flujo en dólares- y que además está muy líquido.