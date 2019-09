El directorio del Banco Central analizará este jueves la posibilidad de flexibilizar el cepo cambiario para aquellas personas que quieran comprar una vivienda única, luego de que la semana pasada habilitara la compra de hasta US$100.000 para operaciones inmobiliarias de particulares con créditos hipotecarios ya otorgados.

Se trata de un reclamo del sector inmobiliario, tras el fuerte parate que sufrieron las transacciones a causa de los controles de cambios, que fijan un límite de compra mensual de hasta US$10.000 para personas físicas, en un año que ya venía siendo difícil para el rubro.

El presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarias de la Ciudad de Buenos Aires, Armando Pepe, detalló que el día después de que se conociera el cepo "había cien escrituras que no se firmaron porque los bancos no sabían qué hacer, porque no podían vender más de 10.000 dólares".

El Banco Central tratará este jueves la posibilidad de flexibilizar aún más las restricciones, esta vez para todos los que quieran comprar su primera vivienda. El tope sería de entre US$145.000 y US$150.000.

Pepe indicó que la última modificación realizada por el BCRA "era urgente" dentro de los temas que habían debatido los representantes del sector inmobiliario con las autoridades del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, ya que había muchas familias que tenían créditos otorgados pero no podían acceder a la compra de los billetes y "estaban muy angustiadas".

Ahora esperan que el Banco Central vaya más allá y avance con el reclamo que le realizaron desde las cámaras inmobiliarias en el último encuentro que mantuvieron para poder destrabar así las operaciones que quedaron en stand-by y darle algo de respiro al sector, que viene vapuleado por la recesión y la devaluación del peso.