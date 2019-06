Luego de que mayo terminara nuevamente con una caída en la cantidad de vehículos patentados, el Ministerio de la Producción acelera un plan para lograr la recuperación del sector. Se trata de un paquete de medidas que se busca implementar este mes como una forma de incentivar la compra de vehículos cero kilómetro. La misma se enfocaría en bonificaciones, reducción de impuestos y hasta tasas subsidiadas para la toma de créditos, entre otras opciones que tiene en carpeta el Gobierno.

La información fue confirmada por fuentes oficiales y de la industria, que coincidieron en que la idea es darlo a conocer en breve y señalaron que se trabaja en los "incentivos, que no están cerrados". Una de las ideas en debate es otorgar una bonificación compartida entre ambas partes y en donde el Gobierno aportaría el 40% del total. Sería de un total de $50.000 para autos cuyo precio de mercado esté por debajo de los $750.000 y de $100.000 para los que superen los $750.000.

Este seria "un descuento que se sumaría a las bonificaciones de las terminales", recalcaron las fuentes que esperan que se dé a conocer mañana. Otra posibilidad es la exención impositiva. Vale recordar que el costo de un auto tiene casi un 60% de impuestos entre ingresos brutos, tasa de seguridad, y otros gravámenes. Sin embargo este es un tema difícil de aplicar dado que es necesario la aprobación de las Legislaturas y el Gobierno entiende que debe dar una respuesta inmediata a la sector.

Las automotrices esperan el llamado de Producción para terminar el "paquete", algo que hasta el cierre de esta edición no había sucedido. Respecto de subsidiar tasas para la toma de créditos, éste no convence a la industria que entiende que el Gobierno no está en condiciones de inyectar mas dinero y más aún en el actual contexto económico que por mas crédito barato que haya, no hay posibilidades que la gente se vuelque masivamente a tomar un préstamo.

Otra mala noticia para el sector es que Brasil dejaría de importar autos argentinos que por cierto representó en 2018 un 70% de las ventas. Esto se da luego que a principios de mayo y a partir del Decreto 338, se aumentara al 6,5% los reintegros para vehículos dentro del Mercosur.

"Las suspensiones en las fábricas van a seguir y también continuarán los retiros voluntarios de forma mas reiterada hasta fin de año" reconocieron las fuentes.

Según un cable de la agencia NA, el plan de subsidios, que significará un aporte del Gobierno a las automotrices de $1.000 millones, permitirá más bonificaciones para unidades nuevas, acumulable con rebajas que ya ofrecen terminales y concesionarias.

Además sostiene que el subsidio o Aporte No Reembolsable (ANR) sólo se hará efectivo para aquellas operaciones en las cuales el precio de venta efectivo del vehículo sea igual o menor al precio de lista sugerido al público informado por cada terminal y las bonificaciones que las terminales y concesionarias otorguen por el programa.

Por último, las terminales deberán difundir el plan de promociones y las operaciones que se realicen en el marco del programa no podrán incorporar cargos extras. La medida establece una promoción a ventas en concesionarios oficiales o terminales excluidas de operaciones de Plan de Ahorro.