El Gobierno estudia ampliar los beneficios impositivos para la vivienda social incluidos en el Presupuesto 2019 al resto de los segmentos para tratar de reactivar la construcción privada, en el marco del derrumbe del 16% que sufrió el sector en noviembre informado ayer por el Indec.

"Se está trabajando un paquete de medidas con el Ejecutivo para reducir la carga tributaria sobre los emprendimientos", le comentó a BAE Negocios un desarrollador top que resaltó la "buena línea de comunicación" que mantienen con los funcionarios. En rigor, las fichas estaban puestas en una baja en el IVA industrial para reducir el costo de producción del metro cuadrado y la posibilidad de acotar el pago de Ganancias sobre la tierra cuando se actualiza la valuación fiscal sobre este insumo clave, que en ocasiones hace que los empresarios "empiecen en negativo" el emprendimiento, según denuncian.

Las fuentes oficiales consultadas no dieron mayores precisiones, pero recordaron que la ley de leyes de este año contempla una serie de ventajas para aquellas propiedades que no superen el valor de 140.000 unidades de valor adquisitivo ( UVA), para evitar beneficiar a los estratos más pudientes.

"Todavía hay que reglamentarla", advirtió el flamante presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Julio Crivelli, en diálogo con este medio.

La iniciativa había sido anunciada en octubre por el propio Mauricio Macri en conjunto con la frenada ley de alquileres y un tope al incremento de las cuotas de los créditos hipotecarios nominados en UVA para que no avancen más que los salarios.

En ese sentido, Crivelli destacó que en Camarco venían promoviendo la creación de las UVA desde hace doce años, y "afortunadamente" el Gobierno implementó esa propuesta, aunque aún resta aplicar una "desgravación más amplia" en las inversiones y "subsidios" a los compradores, temas sobre los que la entidad insiste porque es como funciona el sector "en todo el mundo".

Otras fuentes que prefirieron el off the record señalaron que "el Gobierno tiene intenciones pero nada concreto" y que "se prioriza la recaudación para cumplir con la meta fiscal". "Por el método tradicional no se puede terminar el déficit habitacional", evaluaron en el sector.

"Si no se toman medidas que calienten la inversión, van a ser muy pocas las obras que se concreten", añadieron las fuentes.

Noviembre rojo

Por lo pronto, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) medido por el Indec arrojó una baja del 15,9% interanual en noviembre y una contracción del 7% en relación a octubre. En el acumulado desde enero, el índice aún muestra un crecimiento del 2,7% respecto al mismo período del año pasado.

Lo cierto es que el recorte en la obra pública se hizo sentir en el consumo de asfalto, que encabezó las bajas con un descenso del 55% frente a noviembre de 2017. En tanto, los artículos sanitarios de cerámica se hundieron 42% y los pisos y revestimientos cerámicos un 32,2%. Sólo las cales mostraron una mejora, de apenas 2,7%.