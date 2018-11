Lo que se palpaba en la calle y en las fábricas llegó a los números oficiales. La economía entró técnicamente en recesión y los analistas coinciden en que durará un año, ya que el cuarto trimestre del 2018 y el primero del 2019 prometen ir en baja. Con todo, el potencial repunte que comenzaría en algún punto del año que viene no alcanzaría para evitar el bienio de caídas y el Gobierno entregará su mandato con una contracción que será de hasta 3,9% respecto al PBI que recibió en 2015.

Las proyecciones respecto al desempeño de la actividad para este año y el próximo se fueron deteriorando. El Gobierno sigue confiando en que el 2018 terminará con una caída de 2,4% y el 2019 con una de apenas 0,5%. Pero tanto los organismos multilaterales como las consultoras locales van proyectando números peores.

Los números publicados por el Indec a través del EMAE de septiembre confirmaron la caída en recesión técnica. Es decir, que dos trimestres seguidos den contracción respecto al trimestre previo. Con la merma de 1,9% en septiembre, el tercer trimestre cerró con una de 0,4% respecto al segundo. Y el segundo había terminado con una de 4% respecto al primero. Hacia adelante las perspectivas también son negativas.

El director de la consultora Epyca, Martín Kalos, le dijo a BAE Negocios: "El primer trimestre va a ser necesariamente malo. Quizá no tanto si se confirma el bono y el complemento para jubilados en PBA, que tienen un efecto limitado, y si las paritarias dieran números razonables. Pero el año que viene en general no va a ser bueno. Va a haber cierto rebote pero no crecimiento, en el sentido de que la actividad no va a superar los niveles con los que asumió el Gobierno. Va a ser un rebote muy débil y también tenemos incertidumbre respecto a 2020 y 2021".

Sin dudas, el Gobierno terminará, en 2019, con caída del PBI respecto a los niveles con los que asumió. Desde Eco Go consideran que el 2018 finalizará con una caída de 2,8% y el 2019 con una de 2%. Desde Ecolatina prevén que el 2018 cerrará con una contracción de 2,4% y que el 2019 con una de 1,4%. En cambio, Consultora Ledesma proyecta una caída de 2,3% para el 2018 y otra de 0,5% para el 2019, similares a las del Gobierno. Por su parte, el CESO proyectó una merma de 3% para el 2018 y otra de 2% para el 2019. Los organismos multilaterales tampoco son optimistas: el FMI prevé un negativo de 2,6% para el 2018 y otro de 1,6% para el 2019. La OCDE uno de 2,8% para el 2018 y otro de 1,9% para el 2019.

Por eso tras los datos negativos publicados por el Indec en el EMAE del viernes las previsiones son flojas: la caída de hasta el 3,9% del PBI con la que el Gobierno finalizará su mandato implica una contracción del PBI per cápita de 8,7% contra los niveles que recibió en el 2015. Una caída brutal, tras cuatro años en los que el tipo de cambio sufrió una fuerte devaluación e impactó en el poder adquisitivo y en el consumo.