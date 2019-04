A partir de la Ley de Presupuesto 2019 aprobada por el Congreso en diciembre pasado, el Gobierno busca echar mano de lo establecido en el artículo 83, que le otorga al Ejecutivo la potestad para aumentar los derechos de exportación hasta el 33%. Bajo esa línea, Hacienda trabaja en unificar las retenciones en torno de 10% para todo tipo de productos, pero el campo se llevaría la peor parte debido a que a la soja alcanzaría el 30%. Además se eliminaría el peso por dólar exportado para contrarrestar la licuación sufrida por la suba del tipo de cambio, un factor que generó una menor recaudación y que no fue deseado por el Banco Central.

La información fue confirmada por fuentes públicas y privadas aunque resaltaron que el decreto aún no está firmado. Esto podría otro round de la pelea que llevan adelante los ministros Dante Sica (Producción) y Nicolás Dujovne (Hacienda).

Desde Producción negaron por completo que haya cambios y hablaron de una "confusión". "Habrá medidas, pero no van en esa dirección", confiaron fuentes oficiales. La misma respuesta recibió la Unión Industrial Argentina ( UIA), desde donde reconocieron a este diario haber tenido contacto con funcionarios del Gobierno. En tanto para Hacienda, "no hay nada al respecto".

Con la mejora del tipo de cambio, los derechos de exportación se licuaron 2,3% desde septiembre

Por lo pronto, las otras fuentes consultadas coincidieron en la estrategia del ministerio que conduce Dujovne, que consistiría en la unificación de distintos porcentajes que rigen en la actualidad para todos los productos que se exportan para que paguen un derecho de exportación fijo del 10%. Esto hace que en algunos se mantenga el porcentaje, pero en otros se baje, y otros tanto suban.

Además se dará por terminado el pago por dólar exportado que depende desde por supuesto del tipo de cambio. Ese cobro sufrió una fuerte licuación, un efecto que al FMI le empezó a preocupar meses atrás y que se lo trasmitió a Dujovne.

Un ejemplo de esta situación es la soja. El 3 se septiembre pasado, este commoditie tributaba con un dólar a $36.65 una retención de 10,9%, que sumado al 18% daba un total de 28,9%. Pero ahora con un moneda norteamericana en $46.09, el resultado final es del 26,6%. Si se observa una soja en promedio de u$s215, se puede percibir un ahorro en el período mencionado del 8% por tonelada exportada.

Pero esto no termina ahí. La oleaginosa que hoy tiene una retención del 18% pasará al 30%, un temor que siempre tuvo la Mesa de Enlace y que nunca pudo frenar durante el debate por la Ley de Presupuesto. El problema es que también se aplicaría para los subproductos: aceite y harina de soja. Vale recordar que la exportación viene reclamando un diferencial al sostener que elaboran un producto con valor agregado. Esto no hace más que fomentar la primarización.

Si bien "no está firmado el decreto", la idea está en debate en el Gobierno. El lunes próximo los presidentes rurales se reunirán con el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, en un encuentro que ya estaba previsto de antemano, pero que servirá para medir la reacción del campo. Algunos sostiene que el ex presidente de la Sociedad Rural daría un paso al costado luego. No estaría avalando la modificación. Dependerá ahora del poder de lobbie de los productores, que la última vez no funcionó.