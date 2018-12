En búsqueda de otro frente de negociación y ante la mirada de los Estados Unidos, el Mercosur quiere avanzar en un acuerdo comercial con la Unión Económica Euroasiática (UEE), compuesta por la Federación Rusa y países de la ex Unión Soviética, para ampliar los mercados de exportación y acercarse al país presidido por Vladimir Putin.

Fuentes de la Casa Rosada señalaron a BAE Negocios que "de acuerdo con las conversaciones mantenidas en los últimos meses, y en especial durante la Cumbre del G20, el Mercosur comenzará a reunirse con autoridades de la UEE, para analizar qué niveles de intercambio comercial se pueden alcanzar". La UEE nació en el 2014 y está integrada por Rusia, Armenia, Bielorrusia y Kazajistán.

El objetivo de máxima es un acuerdo de libre comercio, pero todavía no empezaron las rondas entre los bloques. Desde los despachos oficiales ampliaron que, en el transcurso del G20, "con la UEE se firmó un memorando de cooperación económica, que ya permite empezar a tener conversaciones en el 2019 para un acuerdo comercial". Aunque no reina precisamente el optimismo: "No sabemos si existe el mismo interés de Rusia en progresar en acuerdos económicos entre el Mercosur y la UEE".

Otra duda es que hasta qué punto de intercambio con Rusia está dispuesto el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ya mostró su veneración hacia su par estadounidense, Donald Trump, y asumirá el 1° de enero. El bloque sudamericano, y en especial la Argentina, apuesta a un acercamiento con Rusia y países de la región para potenciar la oferta de los agroalimentos, aunque también en "manufacturas o alta tecnología, rubros en los que los bloques se pueden complementar para aprovechar mercados regionales y mundiales", apuntaron las fuentes oficiales. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergueí Lavrov, aseguró hace meses que todos los países del Mercosur, además de otras naciones de la región latinoamericana, "hacen cola" para cerrar acuerdos con la UEE, pero hoy la coyuntura parecería no ser la misma.

"Ya tenemos una cola de países que quieren cerrar acuerdos con la Unión Económica Euroasiática, ya sean de libre comercio o de cooperación", aseguró. La UEE pasó a ser un gran mercado común que incluye más de 200 millones de personas, potenciales compradores de los productos de la Argentina y el Mercosur, expresaron las fuentes consultadas. La sede política de la UEE se ubica en Moscú; el sistema financiero se encuentra en Alma-Ata, capital de Kazajstán, y el tribunal de la UEE, en Minsk, capital de Bielorrusia.

"Queremos avanzar, así que estamos en esta primera etapa y estamos esperando que las autoridades de la Unión Económica Euroasiática nos comuniquen si pretenden realizar un encuentro, lo cual sería ideal", apuntaron. Durante una reunión mantenida este año con el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, fue el propio Putin quien expresó: "Subrayamos la importancia de lograr una cooperación entre las asociaciones regionales de integración".