El consumo de energía siguió en retroceso en enero por efecto de la recesión, advirtió en un informe el Instituto Argentino de Energía (IAE) General Mosconi, que releva una serie de indicadores sobre la demanda combustibles, gas, petróleo y electricidad.

Según el reporte, la demanda de luz cayó 5,3% y la oferta 8% interanual, en tanto se mantuvo estable en el acumulado de doce meses. "La demanda anual aumenta sólo para la categoría residencial, mientras disminuye para la categoría comercial e industrial", reza el trabajo del IAE.

Por su parte, las ventas de naftas y gasoil en enero de 2019 se redujeron 6,6% interanual mientras que en el cálculo acumulado anual disminuyeron 1,8%. Mientras tanto, el petróleo procesado aumentó 2,3% en el primer mes del año pero cayó 2,9% en el acumulado de doce meses. La diferencia con la venta de combustibles, que se redujo en menor medida, "sugiere que las importaciones de combustibles líquidos continuarían en aumento".

En cuanto al crudo, su producción se incrementó 2,8% en el último año, explicado exclusivamente por los no convencionales, que tuvieron un alza del 50,8% ya que la del convencional descendió 1,5% (representa el 88% del total). Algo similar ocurrió con el gas, cuya extracción avanzó 5,8% en doce meses por el yacimiento operador por Tecpetrol. De no haber mediado este efecto, la producción se hubiera contraído: el no convencional creció 42% mientras que el convencional se derrumbó 8,2%.