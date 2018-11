En el primer mes del plan Sandleris, el crédito en pesos al sector privado registró una caída récord de $22.721 millones. Fue la primera baja mensual desde febrero de 2016 (en esa oportunidad el saldo de financiamiento había restado $3.771 millones) y estuvo impulsada por una fuerte contracción de los créditos a las empresas, que profundizaron la tendencia que venían mostrando desde mediados de año.

Los adelantos en cuenta corriente en pesos, una de las herramientas más utilizadas por las compañías para financiarse a corto plazo, se redujeron en octubre un 10,6% en términos nominales ($18.000 millones), mientras que el financiamiento mediante documentos en moneda local cayó un 6,2% en el mismo período ($17.000 millones).

La suba de tasas que aplicó a principio de octubre el Banco Central para secar de pesos la economía y estabilizar así el tipo de cambio, encareció fuertemente el crédito a las empresas. La tasa de los adelantos a cuenta corriente de 1 a 7 días se ubicó a un promedio de 78,78% el mes pasado.

Préstamos más caros y una economía en recesión desalentaron fuertemente la toma de créditos. A esto se sumó que, debido a la crisis económica, los bancos endurecieron los requisitos de todas sus líneas de financiamiento.

"Hay una menor demanda con estas tasas y la caída en la actividad que estamos viendo. También últimamente tomamos más recaudos, evaluamos bien los riesgos antes de otorgar un crédito", señalaron desde un banco con amplia presencia en el financiamiento a empresas.

Según destaca Martín Alfie, economista jefe de Radar consultora, la fuerte caída del crédito en octubre es "la consecuencia inmediata de la estrategia de congelamiento de la base monetaria". "La contracara de las tasas altas para contener al dólar son las condiciones crediticias complicadas para las empresas y para toda la economía", indicó.

Llegaron para quedarse

En el sector bancario estiman que el crédito podría comenzar a recuperarse recién a partir del primer trimestre del próximo año, de la mano de un relajamiento en las tasas de interés por parte del BCRA y un repunte en la economía.

La semana pasada desde el Central aseguraron que no van a apresurarse a bajar las tasas a pesar de la estabilidad mostrada por el tipo de cambio el mes pasado y la caída en las expectativas respecto del precio del dólar para los próximos meses, confirmadas en el relevamiento del mercado de octubre publicado ayer por el BCRA.

"El Gobierno no va a aventurarse a bajar las tasas por temor a que se reactive la corrida. No creo que se apure a menos que la economía dé señales de mucha debilidad y haya mucha presión para que la cuestión crediticia se relaje un poco, pero no lo veo en los próximos meses", señaló Alfie.

"Creo que van a ser muy cautos y que vamos a ver el crédito cayendo en términos reales por varios meses", agregó.

También cayeron en octubre los créditos prendarios, un 1,4% en forma nominal. En tanto, los préstamos personales crecieron un 0,3% y los hipotecarios un 0,9%, muy por debajo de la inflación esperada para el mes pasado.