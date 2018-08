El discurso del presidente Mauricio Macri, en el que anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI) para que adelante parte de los dólares necesarios para garantizar el financiamiento para 2019, por ahora no parecen haber calmado a los mercados, que esperan la letra chica detrás de este mayor respaldo del organismo. Las palabras del primer mandatario, grabadas en la Quinta de Olivos y emitidas estratégicamente media hora antes de la apertura de los mercados, no generaron ese shock de confianza que buscaban dar y el dólar abrió con una leve alza, extendiendo la suba que comenzó ocho ruedas atrás.

“Quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo”, dijo Macri después de admitir que “nueva. expresiones de falta de confianza del mercado, específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento para 2019”. El Presidente no detalló la suma de dinero que el organismo de crédito adelantará ni qué otras exigencias imponía el Fondo para aportar esos dólares y sólo se limitó a decir que “acompañaremo. este aporte con los esfuerzos fiscales necesarios, trabajo en el que venimos avanzando muy bien”. O sea, sin dar números concretos sólo se limitó a decir que habían acordado adelantar “los fondos necesarios” y que el Gobierno se comprometía a hacer “los esfuerzos fiscales necesarios”.

Esa falta de definiciones hicieron que el tipo de cambio abriera en alza, y en pocos minutos el precio mayorista pasó de $31,47 a $31,71, aunque luego fue perdiendo fuerza y retrocedió a $31,51, donde pareció encontrar un equilibrio. Sin embargo, al poco tiempo volvió a encarar el rumbo alcista , hasta operar a $31,60. En las casas de cambio, el dólar también operó en alza y se vendió a $32,15 en el comienzo del día, algunos centavos por encima del cierre de ayer.

“Todavía no hay nada más del anuncio. Ahora vamos a ver cómo actúa el BCRA, que con las licitaciones no está logrando frenar el dólar”, explico a BAE Negocios Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios. El problema de fondo, agregó, es que no hay ningún vendedor y los que venden lo van a hacer al precio máximo de ayer, que fue 31,50.

Durante el correr de las horas el Gobierno seguramente dejará trascender más detalles del acuerdo, para frenar la ola de ventas y llevar tranquilidad a los mercados. Hasta ahora se vio la reacción sobre el dólar, habrá que ver cómo operan los bonos y si logra detener la suba del riesgo país. El Merval abrió en alza, pero con una reacción tibia de 0,27%, lejos de la euforia que esperaban en la Rosada.

El día recién comienza y al menos hasta ahora los mercados no reaccionaron de la forma que el Gobierno quería. Sigue la incertidumbre. Sólo se anunció que habrá más fondos, pero sin la letra chica, clave para ver cómo impactará en el país este mayor ajuste que pedirá el Fondo.