Una encuesta de la consultora internacional Map of Agriculture, con sede en Nueva Zelandia, destacó que durante 2018, las variables de la política económica del gobierno de Mauricio Macri se posicionaron definitivamente como una de las principales preocupaciones de los productores agropecuarios argentinos.

Indudablemente los cambios en las retenciones, el caballito de batalla de Cambiemos, tuvo modificaciones que estuvieron a tono con los idas y vueltas de la economía. Esto llevo a que el campo en su totalidad reclamará, pero finalmente lo terminó aceptando dado que el Gobierno le garantizó que el mismo se "licuará" con el paso dice del tiempo.

En esa línea, se entrevistaron a 1554 productores, indagando no sólo sobre la gestión del presidente, sino también sobre las elecciones del año próximo.

Según el trabajo, los resultados son contundentes: si bien se han recabado muchas opiniones positivas y el presidente todavía mantiene una buena imagen dentro del sector, en comparación con el análisis del primer año de gestión las cuentas terminan arrojando un descenso en el porcentaje de apoyo y una mayor cantidad de definiciones negativas o neutrales, mostrando en cierta forma la decepción del productor argentino luego de haber depositado grandes esperanzas en la figura de Macri.

Asimismo, si bien hay una mayoría indecisa en lo que a las elecciones de 2019 se refiere, hay que remarcar respuestas que han sido frecuentes, tales como "todavía no se ve que haya alguien nuevo o diferente", "no se sabe cómo van a conformarse las alianzas", o "no votaría a Cambiemos, pero si vuelve Cristina voy a terminar votándolos igual", entre otras.

Efectivamente, se dice que el indeciso siempre suele definir las elecciones y en este caso no sería la excepción, optando en su mayoría por lo que consideran como "el mal menor". Y aunque los pequeños productores se mostraron tal vez más cercanos a una política kirchnerista "porque ellos ayudaban a los chicos y los actuales sólo favorecen a los grandes", también es cierto que la palabra que más describe a la ex presidente dentro del sector agropecuario no es "popularidad".