Frente al descubrimiento de los hechos de corrupción a partir de los escritos en los cuadernos Gloria, empresas del agro no ven que su efecto negativo se traslade al campo como sucede con las firmas involucradas. Su distancia a la hora de financiar campañas políticas las hace estar al margen, aseguran. Sin embargo, alertan por un posible efecto en la plaza externa a la hora de buscar dinero fresco lo que podría perjudicar futuras inversiones.

En el marco del XXVI Congreso de Aapresid "Sustentología" que finaliza hoy en Córdoba y hasta donde llegaron distintas firmas del sector de insumos y maquinaria agrícola, la causa de los cuadernos Gloria no se sintió en las empresas de la agroindustria.

"El agro no es un proveedor del Estado dado que no está involucrado en estos circuitos de prebendas. En pocas palabras no es un financiador de campañas políticas", señaló el CEO de Bioceres, Federico Trucco en diálogo con BAE Negocios.

En la misma línea, empresas semilleras con sede en Europa recordaron "que por acuerdo internacionales no pueden ni deben aportar dinero para campañas preelectorales".

Desde el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), su presidente Gustavo Idígoras afirmó "no ver ningún tipo de impacto en el sector por su lejanía de la política". Además, resaltó que "hoy no hay inconvenientes en la forma de financiamiento internacional que tienen la mayoría de las empresas. Actualmente todos los mecanismos de ayuda al productor están activos".

Pero la duda es si en el largo plazo el crecimiento de los hechos de corrupción pueda salpicar a empresas vinculadas del agro de alguna forma lo que signifique el freno de algunas inversiones. En esa línea distintas fuentes bancarias coincidieron en que si se frena la obra pública se van a parar en el mercado interno muchas cosas y entre ellas la del agro. Vale recordar que en la actualidad hay varios proyectos de corredores viales por donde pasa gran parte de la mercadería del agro como son la soja y el trigo. Pero subrayaron que si sucede, no se van a acelerar ningún proceso de deuda en el mercado interno.

Aunque el problema puede pasar en aquellas empresas que salgan a buscar financiamiento externo. Las fuentes consultadas reconocieron que, si hay otros actores en el mercado necesitando liquidez, pero hay otros que están en default, habrá entonces una destrucción del valor muy significativa con lo cual si un productor quiere pedir plata dejará de ser una prioridad para atender porque sé tendrá que cubrir otros costos.

Por lo pronto y en el caso de las cerealeras no se verá mermada su ayuda al campo. "Dentro de poco daremos a conocer junto a otros rubros del sector la ratificación de todos los mecanismos de financiamiento para los productores de cara a la campaña de maíz y soja", adelantó Idígoras.

En lo que tiene que ver con las retenciones y la decisión del presidente Mauricio Macri de mantener su palabra de no modificarlas, Trucco sostuvo que eso ayuda al Gobierno "dado que el tema del déficit fiscal no se resuelve aumentando impuestos a las industrias exportadoras".

Para el CEO de Nufarm, Daniel Vicentín, una empresa dedicada a la comercialización de agroquímicos, "la dirigencia política entiende el rol que tiene el campo a partir de que la agroindustria mueve mucho empleo y capital, con lo cual necesita que se la incentive para que produzca más. Su efecto se lo ve en el trigo que viene creciendo".