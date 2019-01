En noviembre, según el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala (ITE-FGA), hubo un desplome de la inversión de 25% en términos interanuales, pero además fue 10% menos contra los niveles de octubre. El Gobierno y los privados coinciden en que, incluso con una potencial recuperación de la actividad económica durante el 2019, ese componente de la demanda agregada registrará una caída cercana a las dos cifras, lo que confirma su barranca abajo.

Así, el motor de la actividad que lucía como el preferido del Gobierno para impulsar un desarrollo sostenible, y al que el presidente Mauricio Macri se refirió como el "crecimiento invisible", no parece encontrar piso en su derrumbe. Esta semana el Indec publicará el informe de Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria (UCII), que volverá a mostrar un índice de máquinas frenadas cercano al 40%.

El agro, que empujará al PBI en 2019, ya renovó sus maquinarias en 2017 y no invertirá en 2019

Los datos de la UCII que viene mostrando el Indec están íntimamente relacionados con las perspectivas de crecimiento de la inversión. Lo explicó el economista y director ejecutivo de la Federación Argentina de Industrias Madereras y Afines (Faima), Leandro Mora Alfonsín: "Mucha de la capacidad productiva que tienen las empresas no lo están usando y por ende no va a haber inversiones. ¿Quién va a invertir si sabe que ya hay máquinas que no está usando? ¿Quién va a poner guita para máquinas nuevas que no va a usar?".

Algo pasó entre aquel marzo en el que Macri celebró por última vez resultados positivos desde la inversión. Hasta ahí la visión del Gobierno era reemplazar el impulso a través del consumo privado por un crecimiento basado en la generación de mayores capacidades productivas que impactarán en la productividad, generando un desarrollo exponencial y sostenible en el tiempo.

El economista jefe de Ecolatina, Matías Rajnerman, prevé que el año terminará con una contracción cercana a las dos cifras, en línea con la baja del 9,7% que espera el Presupuesto 2019 (con una inversión pública cayendo alrededor del 30% en términos reales). Detalló: "Hay cuatro factores que explican porqué no habrá repunte durante el 2019. Por un lado, la incertidumbre electoral no permite saber qué sectores serán rentables a partir del 2020. Por otro, la tasa de interés sigue muy alta y eso indica que el costo del financiamiento será más barato en el futuro, por lo cual tiene sentido posponer inversiones. Además en el corto plazo el mercado interno va a seguir deprimido. Por último, el freno al gasto público no colabora".

El economista del ITE-FGA, Leandro Ottone, explicó a BAE Negocios por qué, incluso si hubiera recuperación económica (aunque desde la consultora prevén que será en forma de L), no habrá repunte de la inversión: Estos niveles asustan y, sin un shock externo importante como el del 2009 que los expliquen, generan preguntas sobre la magnitud de los problemas internos. El único sector que invierte hoy es el petrolero, por una decisión de política oficial. Y el otro que ahora se va recuperando y que va a crecer en 2019, el agro, no necesitará invertir porque ya hizo toda la renovación de maquinarias durante el 2017. La caída es muy fuerte y en el 2019 no sorprenderá si llega a dos cifras".