Hoy el BCRA presentará el reporte de Seguimiento de la meta de Base Monetaria, sobre la continuidad de la política monetaria durante la segunda quincena de noviembre. El dato mostrará un nuevo sobrecumplimiento de su apretón monetario, con tasas por encima del 60%. Además en diciembre tendrá un margen extra para cumplirla, ya que la meta pautada para el último mes del año le permite ampliar la base monetaria un 6%. El 19 de diciembre dejará $70.000 millones en circulación, por el último tramo del desarme de Lebac y el margen alcanzaría. Pero eso sí: analistas advierten que el cumplimiento de la meta no garantiza la estabilidad cambiaria.

El segundo mes de implementación de la nueva política monetaria, que busca secar la plaza para que no haya pesos sobrantes que se puedan ir a comprar dólares y presionar al alza sobre la cotización de la divisa, terminó con éxito, desde el punto de vista de los objetivos que se planteó el BCRA. Sufren la industria, el comercio y los consumidores, por las tasas altísimas. Pero las metas se cumplen y hay margen de $73.914 millones.

En la última quincena de noviembre hubo un relajamiento de la política monetaria para bajar la tasa, que junto con el desarme de Lebac en su anteúltima edición, generaron una emisión de alrededor de u$s5.000 millones. Esa demanda extra presionó sobre el precio del dólar, que pegó un salto de casi 7% en sólo dos días, llegando a rozar los $40. Luego apareció la oferta y el tipo de cambio se revaluó parcialmente hasta cerrar en $38,77.

En la city hay expectativas de que la tasa podría perforar el piso de 60% en breve. El economista de la consultora Eco Go, Juan Paolicchi, afirmó: "El BCRA no se tiene que apurar en bajar la tasa, o en su contracara que es apurar la emisión, incluso pese a sobrecumplir la meta. Porque si inyecta muchos pesos en la economía y no hay una baja en las expectativas de inflación, no hay una mayor estabilidad en la demanda de dinero y no hay caída en el riesgo país, toda esa emisión se puede ir al dólar. Es lo que debe evitar para no generar una subida abrupta en el tipo de cambio. Tiene que ir paso a paso".

Para comprenderlo sirve un ejemplo sencillo: se puede suponer una base monetaria de $100 y una meta que no permite superarla. Luego se reduce esa base a $90, dejando un margen para cumplir la meta. Aun en ese contexto, nada impide que una emisión de $5 o $10 se destine a la compra de dólares.

El director de Consultora Ledesma, Gabriel Caamaño Gómez, amplió: "Si bien tiene margen para expandir, las últimas dos semanas muestran que importa cómo. Una es ir haciéndolo de a poco y asegurándose que la tasa baje como resultado de la alineación de expectativas. Otra es hacerlo tipo shock en un par de días. Eso puede sumar volatilidad en el tipo de cambio, como ya pasó. Es lo de siempre: prudencia versus necesidad".