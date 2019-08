Producto de la caída del mercado interno, la región del Noreste (NEA) sufrió una retracción en el consumo del 30% entre enero y julio, y debido a la devaluación e inflación, se proyecta un escenario más agudo en los próximos meses.

Consultado por BAE Negocios, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Posadas, Carlos Beigbeder, dejó en claro que entre enero y julio de este año las compras de productos básicos y otros bienes como electrodomésticos se derrumbó 30%, con el cierre de 300 comercios este año solamente en la ciudad capital de Posadas.

"El Gobierno nacional debió haber tenido políticas diferenciadas para el NEA, con marcada reducción de impuestos. En Paraguay, existe el "10-10-10", 10% de IVA, 10% de Ganancias y 10% en cargas sociales. Acá tenemos 21%, 35% y 48%", detalló el directivo.

Debido a las políticas del gobierno actual, la pobreza en la región supera el 34% promedio nacional, y por ejemplo, en Misiones alcanza el 50%. Respecto de los precios post devaluación, advirtió que en general aumentarán entre un 10 y un 20% luego de la corrida cambiaria de este lunes

Begbeder señaló que los proveedores ya comenzaron a suspender los envíos con el argumento de que desconocen cuál será el precio de reposición de los productos, como ocurre en todo el país.

"He recibido avisos de proveedores, con palabras textuales no sabemos cuál va ser el costo de reposición, suspendemos la venta. A mí como comerciante me quedan dos caminos: seguir vendiendo y achicar los plazos de cobranza o seguir vendiendo con un aumento de precios. Aumento de precios no hice porque tengo stock suficiente para pasar esta semana de turbulencia y ver en cuánto queda. Entre no menos de un 10% y un 20% va subir, el tema es cuánto tiempo tarda en aplicarse ese aumento", adelantó Beigbeder.

Otro fenómeno muy preocupante es que la vecina ciudad paraguaya de Encarnación está atrayendo inversiones de empresarios del NEA, precisamente por los menores costos impositivos.