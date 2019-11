La inversión productiva sufrió un nuevo desplome de 10,8% interanual en septiembre. Además registró un fuerte deterioro respecto a agosto, de 7,8%. Así, tras meses de estancamiento en niveles muy bajos, la inversión vuelve a buscar el piso histórico. Para colmo, los empresarios no esperan mejoras hacia adelante.

Los números corresponden al Indicador Mensual de la Inversión (IMI) del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala (ITE-FGA). Desde marzo del 2018, la contracción de la inversión es de 27,7%. El economista de ITE-FGA, Leandro Ottone, dijo a BAE Negocios: "Parecía que lo productivo había tocado piso en febrero, en niveles muy bajos, y que iba a costar mucho salir de ahí. No había driver para un repunte. Con el desmadre financiero posPASO es lógico que lo productivo entre en una fase de crisis incluso peor a la prevista. A eso se le suma un nuevo ajuste en la obra pública".

La tasa de interés de referencia viene en baja pero no perforó el 68% en octubre y no podrá bajar de 63% en noviembre, lo que implica un valor real de 11% al compararlo con la inflación esperada por el promedio del REM para los próximos 12 meses. Ese incentivo a la inversión financiera no tuvo correlato en el crédito productivo durante el último año. Los bancos usaron los fondos captados vía plazos fijos para apostar a las Leliq. Las líneas para empresas cayeron 14,4% en el caso de los adelantos y 35,6% en el de los documentos.

A esa dinámica, que no fue novedosa, se le sumó el descalabro post PASO. La fuga de capitales, frente a la expectativa de devaluación, batió el récord histórico en agosto y totalizó US$5.900 millones. En el septiembre bajo análisis, ya con cepo, siguió en niveles elevados, motivado por los arbitrajes que alcanzaron gran fama, como el rulo y el pure, y llegó hasta US$3.000 millones.

Entre 2015 y 2019, las medidas amigables para la oferta no trajeron resultados concretos. La inversión representaba el 18,7% del PBI en el segundo trimestre del 2015 y cayó al 16,5% en el mismo período del 2019.

Hacia adelante las empresas no esperan que la cuestión repunte. La Encuesta de Expectativa de los Ejecutivos de IDEA, publicada en octubre, mostró que el 88% considera que no habrá mejoras en este sentido durante los próximos 12 meses. Además, el último IPI del Indec dejó ver que el 89,5% de los industriales piensa que las importaciones de insumos no crecerá en el último trimestre. Y el ISAC destacó que el 97,8% de los empresarios de la construcción privada no espera mejoras en su actividad. Lo mismo prevé el 100% de los dedicados a la obra pública.