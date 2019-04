La venta de insumos para la construcción volvió a mostrar una fuerte caída en marzo, de 16,3%, y confirmó así uno de los peores registros para el sector. El acumulado trimestral también dejó en claro que la ausencia casi total de obra pública y la pérdida de poder adquisitivo dejó consecuencias en las compras: el registro negativo fue de 16,6%. Sin embargo, en la comparación intermensual, la actividad tuvo un salto positivo de 9,65% aunque los empresarios del sector descreen que se haya tocado el piso.

"El Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya (ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, pisos y revestimientos cerámicos, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería y caños de conducción de agua), señaló que las ventas de insumos de las empresas del Grupo se ubicaron 16,3% por debajo de las registradas en marzo de 2018", destacó el informe.

Los volúmenes despachados en marzo aumentaron 9,65% desestacionalizado

La comparación con febrero mostró signos positivos para un sector que pena por la ausencia de obras públicas y la demora de la puesta en marcha de los Participación Público Privada ( PPP). "Los volúmenes despachados en marzo de 2019 registraron un aumento del 9,65% desestacionalizado", indicó el Grupo Construya.

Sin embargo, "en el primer trimestre del año el Índice Construya acumuló un descenso de 16,6% en comparación con el mismo período del año anterior".

Fuentes empresarias consultadas por BAE Negocios señalaron que la mejora "está traccionada por obras que no tienen durabilidad sino que se trata de emprendimientos individuales, más alguna iniciativa del Gobierno", lo que significa que "no es señal de un motor en funcionamiento sino de casos puntuales que no serán tendencia para un sector que seguirá en caída en tanto el Ejecutivo no tome una política de reactivación".

De hecho, el Grupo Construya buscó animar la inversión en ladrillos al considerar que "es la oportunidad de construir ya que al invertir en el sector se logra que los ahorros incrementen su valor en el largo plazo, al señalar que "esto genera una diferencia importante al compararla con otras alternativas de inversión". "Además, es el momento para aprovechar la fuerte reducción en dólares del costo de construcción y obtener beneficios a lo largo del tiempo", destacó el resumen ejecutivo.

Una de las explicaciones de los números positivos fue el incremento en el consumo de asfalto vial, que alcanzó a 46.530 toneladas despachadas, lo que representa un aumento del 31% respecto del mes anterior, según informó el Ministerio de Transporte. Esos despachos aumentaron por tercer mes consecutivo, por los 1.500 kilómetros de construcción de obras en caminos.

Si se compara con marzo de 2018, el consumo muestra una retracción del 25%. En cuanto a pavimentaciones y repavimentaciones de rutas en todo el país ya se finalizaron 7.200 km y actualmente se están interviniendo casi 14.000 km.