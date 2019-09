Los cambios políticos y económicos que se vieron después de las PASO hicieron que el productor directamente se alejara de los mercados. En los primeros días de lo que va del mes, las ventas de soja retrocedieron un 35% respecto de lo visto hasta el 11 de agosto. A esto se agrega la imposibilidad de liquidar divisas en 15 días tal cual ordenó el Central. Exportadoras reclamaron que necesitan más tiempo y alertaron que las operaciones están frenadas.

Según el portal oficial Sio granos, la comercialización acumulada en septiembre es de 697.360 toneladas, lo que representa una merma del 35% en comparación del 1,07 millones de toneladas registradas en agosto previo a las PASO.

De la cosecha 2018/2019 restan por vender 21,1 millones de toneladas. Pero si se le agrega que de lo entregado, hay 7,2 millones de toneladas bajo la modalidad da fijar precio, el campo tiene en su poder U$S10.074 millones.

Para el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Gabriel De Raedemaeker, "se está vendiendo para cubrir las deudas" ya que "al no haber ningún tipo de financiamiento a una tasa razonable, el productor se desprende lentamente de los granos".

El otro problema que se le presenta al Gobierno, es que luego de que el Banco Central emitiera el comunicado A 6770 -por el cual modificó el ingreso de divisas a sólo 15 días-, las cerealeras plantearon que es muy corto el tiempo para traer los dólares.

El tema que no entienden los técnicos del Central pasa por los tiempos que arrancan desde que se carga un barco en el puerto de Rosario. Hoy el río Paraná presenta una bajante y la demora se estira a 20 días hasta que termina de zarpar. Junto con el buque se envían los documentos comerciales, que llega en dos días al país de destino. Una vez verificado el pago con mucha suerte el desembolso se hace a los dos días más.

Esto hace un total de 24 días. Es por eso que las cerealeras le pidieron a la entidad financiera que copien la norma de 2012, donde el plazo se extendía de 30 días y 180 días. El tema no sólo genera problemas para los granos sino también para el maní, semillas, maíz pisingallo, etcétera.

Desde el Central señalaron que el cambio está hecho y por eso publicaron el miércoles la norma A 6780 que extiende los días, pero exceptuaron a: soja, maíz, trigo y aceites. Precisamente los commodities que generan mas divisas al país.

Esto anticipa una caída de los ingresos en septiembre no sólo porque no se pueden hacer operaciones normales de exportación y por ende no se compra, sino también porque el campo no está vendiendo. Para colmo de males, ayer la soja subió en Chicago 2,75% producto de compras por parte de China a EE.UU., lo que hizo que Donald Trump imponga nuevos aranceles. La noticia no es buena para la Argentina.