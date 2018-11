La caída desde el 6,5% de septiembre al 5,4% de octubre no es tan importante. Hay un fenómeno generalizado de indexación e inercia que no se veía desde la década de 1980. Por el lado del componente del gasto público, tenemos a las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo, una locura como señal para el sector privado. Por el lado de los salarios, la pelea de los sindicatos para reabrir paritarias se va a seguir agravando durante el verano. La política monetaria no alcanza. Sí estoy de acuerdo con el “crawling peg” tipo tablita que estableció el Banco Central con el tipo de cambio, que va a funcionar como ancla soft para las expectativas, haciéndolas converger a futuro. Pero la inflación no va a caer al ritmo que cree el Gobierno, porque hubo un muy mal manejo de la política macroeconómica, desde el 28-D, la corrida, la pérdida de reservas y de credibilidad por parte del equipo.

*Economista UBA