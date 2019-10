El régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego sigue siendo material de discusiones. Una visita reciente del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, generó nuevas expectativas de que se extienda en el tiempo. Si bien fue muchas veces discutido, el régimen es clave para la provincia en materia de empleo. Las gestiones para prorrogarlo llevan ya al menos tres años por parte de distintos dirigentes políticos de Tierra del Fuego.

Esta semana, Frigerio declaró en conferencia de prensa: "No tenemos dudas de que a este régimen lo tenemos que prorrogar en el tiempo, sobre todo a partir del consenso logrado hace dos años con todos los actores (autoridades, empresarios y trabajadores) que le ha dado más productividad y ha logrado que la producción de la isla se pueda vender más barata al resto del país".

También dijo, en cuanto a la limitación temporal de la medida, que la ampliación podría ser hasta 2035 (actualmente tiene vigencia hasta 2023) porque "existe un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur para rediscutir a partir de ese año todos los regímenes de promoción industrial, no solo el fueguino. Y entonces creemos que hasta ese momento por lo menos, el régimen promocionado de Tierra del Fuego debe continuar", aseveró el ministro.

Al respecto, el diputado provincial del radicalismo y primer candidato a senador de Cambiemos, Pablo Blanco, sostuvo que la medida "puede ser una realidad", y recordó que "es un tema en el que se viene trabajando desde hace tres años y medio", indicó.

"Es una consulta que se le hizo al ministro y la respuesta genera mucha expectativa. Ojalá que en los próximos días tengamos alguna confirmación", señaló Blanco.

Por su parte, fuentes del gobierno provincial se mostraron cautas respecto del posible anuncio y advirtieron que "no es la primera vez que se baraja como una chance cierta y después no ocurre. Esperemos que sí porque atraería inversiones, ya que los empresarios dejan de invertir cuando saben que el régimen no les garantiza una continuidad en el tiempo", indicaron los voceros consultados.

En su paso por la ciudad de Ushuaia, Frigerio destacó que desde la gestión del presidente Mauricio Macri "siempre se han defendido y respetado todas las conquistas de los fueguinos", y recordó el apoyo brindado a la provincia durante la crisis de comienzos de 2016.