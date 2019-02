Los empresarios de la industria y la construcción alertaron por la profundización de la crisis que afectan a ambos sectores, y ratificaron la ausencia de un piso en la contracción que anteayer el Indec confirmó a través del flamante IPI. Ante este escenario, analistas advirtieron que la falta de recuperación achicará la recaudación y pondrá en duda el cumplimiento de la meta de déficit cero, a pesar del ajuste aplicado que enfrió la economía.

Fuentes del sector textil, uno de los más golpeados por la recesión, dijeron que se "vuelve imperativa la necesidad de diseñar, consensuar e implementar políticas públicas que eviten la quiebra de empresas y la destrucción de puestos de trabajo, teniendo en consideración que el principal factor de la actual crisis es la caída del consumo de prendas".

Desde el sector sostuvieron que "el dato más llamativo" del informe que presentó el Indec "fue que 2018 cerró con importaciones de ropa por un total de u$s509,6 millones, cifra que representa un récord histórico para nuestro país (un crecimiento de 9,9% respecto al valor de 2017)". "Si la medición se realiza en kilogramos de prendas, las importaciones totalizaron 22.917 toneladas, 15,6% más que el año anterior", sostuvieron.

El presidente de la Unión Industrial del Chaco, Andrés Yrigoyen, ironizó vía Twitter sobre la situación textil: "Claramente esta caída de casi el 15% NO NOS SORPRENDE , porque con dolor lo sufrimos día a día cuando levantamos las persianas de nuestra fabricas... Lo venimos diciendo.... (y todavía "algunos" creen, que no hay que dar noticias negativas....) No más preguntas Sr. Juez".

La interacción en la red social generó un fuerte contrapunto con algunos críticos de los subsidios a la actividad productiva, lo que provocó la intervención de muchos empresarios que dieron cuenta de la importancia de la industria para el empleo, y señalaron al Estado a través de la presión impositiva como el verdadero sujeto de subsidios de parte de las empresas.

Un informe de la consultora Ecolatina afirmó que las estadísticas del nuevo IPI reflejaron que "tanto la industria como la construcción todavía no han alcanzado un piso", y estimó que la peor parte de la crisis llegará "durante el primer trimestre de este año".

"En lo que respecta a la actividad fabril, las perspectivas no son muy alentadoras, ya que estimamos que el salario real no crecerá hasta la mitad del año y que la política de tasas reales positivas se mantendrá durante este año. Por lo tanto, continuarán activos dos de los factores que suscitaron la aceleración de la caída. El único driver que podría impulsar al sector es la mejora cambiaria (las industrias con mayor potencial exportador y de sustitución de importaciones crecerán este año) pero luce insuficiente", enfatizó.

El director de Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gavina, alertó: "Que no se haya tocado el piso en materia de actividad implica que la recuperación se posterga aumentando la pérdida de ingresos fiscales y complicando el ajuste fiscal para alcanzar el equilibrio primario. Si dicha meta entra en duda, el "veranito financiero" se enfriará".