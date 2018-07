El Gobierno adjudicó ayer el equivalente a 1.643 millones de dólares en título en pesos con vencimiento en dos años (BOTE 2020), a una tasa de 26% anual. Con esta colocación, acumuló deuda por unos 13.000 millones de dólares en el mercado interno desde que comenzó la corrida cambiaria, a mediados de mayo. Es decir que en sólo dos meses Hacienda logró un fondeo superior a los 9.000 millones de títulos públicos que emitió en enero en el mercado internacional.

"Con respecto a la colocación de ayer, creo que está en línea con lo esperado de acuerdo al aumento de encajes programado desde el Banco Central. La suba de 5 puntos porcentuales se dividía en dos tramos de 3 puntos el 21 de junio y de 2 puntos a integrarse el 18 de julio", comentó a BAE Negocios Santiago Dymensztein, economista senior de Elypsis.

Las emisiones en la placa local cobran importancia porque el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, mencionó a inversores que el país no volverá a colocar deuda en los mercados internacionales hasta 2020. Y detalló que las necesidades de financiamiento estarían cubiertas para 2018 y ascenderían a 8.000 millones para el próximo año.

Sin embargo, este escenario contempla un rolleo total de las Letes en dólares. "El desafío de la renovación de las Letes vuelve sensible el análisis, basándonos en el stock total de vencimientos. Si se supusiera una tasa de rollover todavía optimista del 75% restaría cubrir un gap financiero para 2018 superior a los 3.300 millones de dólares, que se incrementaría a 6.600 millones si se asumiera una tasa de rollover similar a la observada en las últimas licitaciones", mencionó en un informe la consultora ACM.

Este documento hace hincapié además en la tasa de refinanciación de las Letes, cuyo stock actual alcanza los 15.052 millones de dólares, de los cuales 9.837 millones vencen en lo que resta de 2018. En la última licitación de Letes, el 11 de julio, el Gobierno debió convalidar una tasa de 5,5% por ciento anual por instrumentos a 378 días.

La consultora Delphos Investment también advirtió que la proyección de necesidades de financiamiento de Hacienda "es sensible a la tasa de rolleo de Letes". Al considerar un esquema más realista con una tasa de 50% para el tercer trimestre de 2018 y un 75% en adelante hasta fines de 2019, supone una adición total de 7.450 millones de dólares a la cancelación de principal de deuda.

Para Dymensztein, de Elypsis, el rolleo del stock de Letes "se estaría logrando vía la validación de tasas más altas y la emisión de nuevos instrumentos en moneda dual para atraer inversores que quieren beneficiarse de las tasas altas en pesos para hacer carry trade, aunque con una cobertura en caso de una nueva depreciación del peso".

"Lo más preocupante es el crecimiento de la deuda en dólares, en especial las Letes a un año. A diferencia de las Lebac, que las podés licuar con alza del tipo de cambio, esta deuda no se licúa, sino que lo contrario, aumenta", indicó Martín Alfie, Economista Jefe de radar Consultora.

Para Alfie, el aumento de esos pasivos es muy riesgoso. "Lo mismo con el Bono dual. La nueva bola de Letes va a ser un riesgo muy importante el año que viene, porque los inversores cada vez están pidiendo más tasa. La perspectiva es preocupante sobre los costos que tiene esta estabilización", completó.

De los 12.928 millones de dólares emitidos desde el 15 de mayo (entre especies en pesos y en dólares), 3.638 millones corresponden al Bono Dual con vencimiento en 2020, mientras 2.647 millones son Letes a distintos plazos no mayores a un año.

"Ojo con que la estabilización del dólar no cueste tanto en términos de la colocación de deuda que aumnente la necesidad financiera del Tesoro de corto plazo. Y que eso no permita una baja en el Riesgo País, en un contexto en donde el mercado no ve todavía viabilidad política para hacer el ajuste fiscal y monetario comprometido con el FMI", advirtió Federico Furiase, de Eco Go. El diferencial de tasa entre los bonos soberanos y similares de los Estados Unidos rondó ayer los 580 puntos básicos, un 11,4% más que los 510 puntos del 15 de mayo.