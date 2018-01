Empresarios industriales alertaron que la devaluación del peso provocó un fuerte corrimiento en los precios y perjudicó a la producción nacional por el aumento de los costos, tanto en pesos como en dólares, y dejó un margen muy estrecho para la competitividad exportadora. Las entidades fabriles reclamaron que el Gobierno disponga medidas para evitar aumento inflacionario que se instalen como tema de agenda en las próximas negociaciones paritarias.

Integrantes de la UIA admitieron a BAE Negocios que el crecimiento del tipo de cambio no alcanzó para compensar el atraso que se generó con el acumulado de inflación del año pasado, pero que además el nuevo precio en pesos generó una corrida en los costos locales, con impacto directo en la energía y en los combustibles.

Urtubey: “El desafío es que las modificaciones en el precio del dólar no pase a la inflación”

Lejos de beneficiar a los sectores exportadores, los dueños de las fábricas locales alertaron que "la falta de coordinación en el manejo cambiario con el efecto de beneficios para que la industria sea más competitiva llevó a que la devaluación genere pocos beneficiarios y deje sin margen a la producción nacional".

Los industriales pretendían compensar el costo argentino -que incluye salarios medios por encima del resto de la región más presión impositiva récord- con una actualización del tipo de cambio para poder ingresar a nuevos mercados, aunque evitaron poner el tema en el tope de la agenda si es que antes no se solucionaban la principal problemática: inflación.

Lo Russo: “El impacto en el combustible y en las tarifas eléctricas lleva los precios arriba”

El análisis preliminar que realizaron hasta el momento los líderes de la UIA -a quienes los movimientos del dólar los encontró en su mayoría fuera de la actividad laboral- provocó preocupación. Si bien señalaron los movimientos en el precio internacional del crudo de petróleo -e incluso los beneficios que provocará a la actividad relacionada con la exploración en Vaca Muerta-, advirtieron que el aumento de costos en los combustibles tendrá un efecto "muy perjudicial" para el funcionamiento de las fábricas locales.

Incluso, destacaron que la liquidación de la soja -el sector más beneficiado por la depreciación del peso- tendrá mejores ingresos en pesos aunque los costos de los insumos crecieron tanto dentro como fuera del país. En el medio de esta situación, el dólar sufrió en el transcurso de un año una devaluación en relación a otras monedas del mundo, con pérdidas de 10 puntos porcentuales.

El vocal de la UIA, dueño del Grupo Tapebicuá y referente industrial de las fábricas de las economías regionales, José Urtubey, reclamó medidas que eviten un perjuicio ante lo volatibilidad del tipo de cambio. "Lo importante no es tanto lo que se gana en competitividad para exportar sino que no haya traslado a la inflación. El desafío es que estas modificaciones no conlleven a procesos inflacionarios porque de manera contraria terminaremos con una paritaria enorme", le advirtió a este diario.

Por su parte, el dirigente de CGERA y secretario de Camima (la central que nuclea a las pymes metalúrgicas), Aldo Lo Russo, afirmó que "los precios ya se están moviendo para arriba" y certificó que "algunos insumos ya han subido más del 8% en metalmecánica". "El impacto en el combustible y en las tarifas eléctricas hace que todos los precios vayan para arriba, con lo cual deprimís el consumo interno, pero tampoco beneficia mucho a la exportación en este esquema", enfatizó.

Sucede que los sectores que dependen del mercado interno y que aún apostaban a una etapa de mayor beneficio para la producción nacional se lamentaron del efecto que generará el crecimiento de los precios. "El ajuste en los bolsillos se ve en los supermercados porque la gente se cuida más en los consumos", admitió un ejecutivo de una empresa alimenticia ligada a la UIA.

"La materia prima del acero sube 5% en dólares a partir de febrero. Hay aumento en pesos y en dólares, o sea que la devaluación no sirve para nada a la actividad local sino sólo a los grandes grupos exportadores de granos, sólo para que rinda más y poder cubrir los gastos locales fijos", detalló Lo Russo.