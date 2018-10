En un contexto de recesión, a horas de conocerse que el índice de inflación fue del 6,5% -por primera vez la inflación interanual superaría la del 2002- y en un momento en el que el rol de los empresarios está bajo la lupa por las causas de corrupción que investiga la Justicia, dio comienzo una nueva edición del Coloquio de IDEA en Mar del Plata. En el cocktail de apertura estuvieron presentes funcionarios oficiales como el ministro de Producción, Dante Sica, y el titular del Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (Indec), Jorge Todesca, mezclados con más ejecutivos que empresarios de grandes grupos económicos.

Rodeado de periodistas y empresarios, Sica reconoció que uno de los principales problemas que hoy enfrentan es el tema de las tasas y el acceso al financiamiento, algo que perjudica mucho a las pymes. Pero prefirió no opinar sobre el índice de inflación. El presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, Juan Manuel Vaquer, sentenció: "La inflación es un elemento negativo para el desarrollo del país, se necesita estabilidad. En este momento se necesita paciencia, esfuerzo y generosidad".

Miguel Ángel Rodríguez, director de Sinteplast, se sinceró: "Este año cerraremos el año con una caída del PBI Industrial del 2,5%, una caída general de los mercados y reestructurando todo para tratar de no dejar gente en la calle. Ni las condiciones para exportar ayudan, a un dólar de $37, le sacamos los $3 de las retenciones, más los impuestos y nos queda en $30/$32". Y agregó: "El costo financiero es muy alto y nos perjudica la falta de crédito. Las tasas de interés licuan la rentabilidad. Las empresas que venían con problemas, se están achicando y hasta desaparecen, las que venían invirtiendo están en problemas. Se necesitan recomponer las paritarias, para recuperar poder adquisitivo y mercado".

“Antes se decía ‘hay que pasar el invierno’, ahora hay que ver cómo pasamos el verano”, dijo un empresario

Con vuelos retrasados por la niebla, el hall del hotel Sheraton de esta ciudad sintió algunas ausencias. A diferencia de otros años, los problemas económicos por más visión esperanzadora, ya no pueden esconderse bajo la alfombra. Así que muchos empresarios, aunque en público no se muestran muy críticos, no ocultan sus preocupaciones.

Entre vinos y mesas rodeadas de exquisiteces, un grupo de empresarios comentaba cómo se las ingeniaba para sobrevivir en un contexto complicado. Contaban que todavía la economía venía con un impulso negativo a lo largo del año, que iba a ser muy difícil mantener en el verano y llegar hasta marzo. Momento clave, en el que, según decían, o la economía se reactiva o se complica todo.

Hasta que uno de los empresarios señaló: "Así como antes se decía, hay que pasar el invierno, ahora hay que ver como pasamos el verano". Al unísono, el resto festejó la ocurrencia. El reconocido publicitario Juan Manuel "Papón" Ricciarelli, señaló: "La situación es compleja, si en marzo no se activa todo, sobrará gente. Se nota una caída importante en sectores como la alimentación, bebidas alcohólicas en especial vino, gaseosas y lácteos. Si bien la gente no abandona las primeras marcas, las consume en ocasiones especiales, como ser el fin de semana. Pero todas las marcas saben que si no mantienen un piso de inversión, la caída puede ser peor".

Marzo será un momento clave: a la economía se reactiva o se complica el escenario, aseguran

Gustavo Quiroga, dueño de una de las principales centrales de medios del país, y quien maneja cuentas de la talla de Honda, Glovo, OSDE y Michelin, entre otras, señaló: "Las empresas están cambiando la lógica, se resintió mucho el consumo masivo, las turísticas y en especial, las multinacionales están complicadas porque esperaban alcanzar metas en dólares que hoy saben que no lograrán".

La necesidad de recomponer el consumo se repitió en todos los pasillos del Coloquio de IDEA. Ricciarelli, desde el ámbito de la publicidad, reconoció: "Las empresas de servicio debemos administrar el estado de ánimo. Si este año quedamos un 10% abajo en sueldos por la inflación, vamos a tener que recuperarlos de algún modo".

Para el Gobierno no pasan desapercibidos estas preocupaciones. Por eso, después de 12 años un ministro de Hacienda vuelve a pisar el Coloquio.