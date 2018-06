La Anses suscribió entre enero y mayo de este año $46 millones a un fondo de inversión manejado por el banco SBS, la entidad que dirigía el flamante vice del Banco Central, Gustavo Cañonero, antes de a la autoridad monetaria como funcionario.

Se trata de otro caso de visible conflicto de interés del Gobierno, en particular al titular del BCRA Luis Caputo y los hombres de la city con los que se rodeó para ocupar la silla de presidente en reemplazo de Federico Sturzenegger.

Es que Cañonero se lo mencionaba como uno de los que impulsó el ingreso de unos u$s2.000 millones del exterior para comprar bonos en pesos durante la corrida cambiaria y ayudar a contener el dólar, por medio del megafondo Templeton, que en la Argentina está asociado a SBS.

De acuerdo al informe 111 que el jefe de Gabinete Marcos Peña presentó ayer en el Senado, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses colocó en los primeros cinco meses del año $46 millones en el instrumento "SBS Acciones Argentina Fondo Común de Inversión Clase B", equivalentes a una cuotaparte de 1.940.820,62.

A su vez, el FGS puso $94 millones en el "Superfondo Renta Variable Clase B" que gerencia el banco Santander por 1.308.636,16 cuotapartes, $1.570 millones en el Pellegrini Renta Pesos clase B por 1.780.760.531 cuotapartes y $1.600 millones en el Pellegrini Crecimiento Clase B por 623.968.824,10 cuotapartes. Estos dos últimos son administrados por el Banco Nación.

El informe de Peña aclara que durante ese lapso la Anses no creó fideicomisos como había quedado habilitada con el decreto de "desburocratización", ni tampoco le giró dinero al Tesoro en lo que va de 2018 ni en 2017.

De los dos lados

No es la primera vez que el organismo previsional realiza este tipo de inversiones al filo del conflicto de interés por funcionarios que están de los dos lados del mostrador, con operaciones en donde se benefician los fondos ligados a Caputo. El periodista de Letra P Sebastián Lacunza denunció en abril pasado que la firma fundada por el ex ministro de Finanzas, Axis, embolsó una comisión de $1,4 millones luego de que el FGS suscribiera $500 millones en el instrumento Axis Ahorro Plus, en tanto otros $500 millones fueron para el Deutsche Bank, de quien "Toto" fue presidente entre 2003 y 2008.

En el caso de la suscripción al fondo del SBS, Peña no especificaó qué la comisión que la Anses abonó por colocar la plata de los jubilados en la ex firma de Cañonero.

No es el único frente que tiene abierto el Gobierno por el manejo del FGS. El juez Claudio Bonadío investiga al jefe de la Anses Emilio Basavilbaso por la venta de las acciones de Petrobras Argentina al empresario Marcelo Mindlin de Pampa Energía, en el marco de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), que podría haber perjudicado los fondos públicos.