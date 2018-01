Ante la férrea resistencia del ala más dura encabezada por Francia, la Unión Europea (UE) pedirá al Mercosur llevar adelante la negociación global, pero eventualmente sin la oferta de carne vacuna y etanol sobre la mesa, al menos en el corto plazo.

Fuentes del bloque sudamericano señalaron a BAE Negocios que de acuerdo con las conversaciones informales, "es muy probable que este planteo lo transmitan en la reunión de cancilleres del próximo 30 de enero en Bruselas". Este punto generó una pequeña grieta en el seno del Mercosur ya que el gobierno de Uruguay ya hizo saber que no tiene sentido seguir negociando si la UE no presenta una contrapropuesta por esos dos productos.

Brasil, la Argentina y Paraguay creen, por el contrario, que se pueden cerrar varios capítulos de un futuro TLC, mientras la UE discuta internamente una oferta agrícola, según las mismas fuentes consultadas. "La postura de Uruguay no ayuda. Puede hacer peligrar la mesa de negociación en el corto plazo, hablemos del mes de febrero", agregaron.

No obstante, admitieron que la oferta de la UE hecha el 4 de octubre de 70.000 toneladas de carne vacuna, "es como una suerte de provocación. Setenta mil toneladas da 138 gramos per cápita por año. Esa es la oferta. Para hablar con claridad, es lo mismo que comer una Big Mac. Cada europeo, el día que se come una Big Mac se comió toda la oferta que nos hizo la Unión Europea".

El 5% del mercado

Para poner en claro, las fuentes indicaron que el Mercosur pretende ingresar con un volumen que represente el 5% del mercado europeo, que son 390.000 toneladas, de un total de 7,9 millones de toneladas.

En la capital de Bélgica, el 30 de enero no habrá una ronda negociadora sino un encuentro de cancilleres como señal política de reanudación del diálogo.

"Esperamos que esta reunión tenga en cuenta el esfuerzo y esta recta final hacia un acuerdo comercial, y allane el camino para posibles pasos necesarios que deberían venir muy pronto tras la reunión", dijo un portavoz de la UE.

La UE y el Mercosur buscan desde 1999 un acuerdo de comercio para potenciar sus relaciones comerciales.