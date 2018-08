La UIA alertó que la recesión se profundizará hasta el año próximo por el golpe que afectó de lleno a la obra pública, uno de los motores que había desacelerado la actividad industrial pero que podía reactivarse con los proyectos PPP. Los empresarios consideraron que el caso de los cuadernos paralizará no sólo paralizará a la construcción sino que las inversiones se desactivarán a la espera de un marco jurídico más claro, y compararon el clima económico que dejó el escándalo del Lava Jato en Brasil y que también afectó a la Argentina.

En los pasillos del Coloquio Industria de la UIC en Córdoba, el análisis de la presunta corrupción que involucra al sector privado fue el eje de todas las conversaciones, y en todos los casos pusieron dudas sobre la recuperación de la actividad local. Lejos quedaron las expectativas positivas del Gobierno de una recesión corta.

Según el presidente de FCA Argentina, Cristiano Rattazzi, si bien la " Unión Industrial Argentina, si no fuera por un ex presidente pero que no viene de los cuadernos, no está afectada", admitió que daña la imagen de los empresarios aunque sostuvo que "daña más a los políticos".

"Todo daña, pero a mí no me daña. Daña más a los políticos. Es más grave que alguien se ponga la plata en el bolsillo que alguien que da para obtener algún tipo de favor", afirmó. Y sobre una autocrítica de los empresarios, aclaró: "Yo lo denuncio desde que hicieron el acuerdo con el Fondo Monetario, cuando estaban los k y después. No tengo de qué arrepentirme".

Por su parte, el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, dijo que "esto es un impacto", y centró su atención en las instituciones más que en las personas "porque eso lo va a tener que hacer la Justicia". "Muchas de estas cosas se hablaban y hoy se saben y se corroboraron. O sea, lo que estaba puesto en los cuadernos fue confirmado por empresarios que dijeron que hicieron eso", admitió.

Acevedo dijo que "si ves como fue el Lava Jato, uno de los problemas fue la enorme recesión que se generó porque muchas de las empresas muy importantes empezaron a tener problemas, y eso significa que las pymes que están alrededor empiezan a perder contratos". "Eso lo sufrimos nosotros que tuvimos más de tres años de recesión, que si bien no fue sólo por eso, Brasil influyó", dijo.

"Estos últimos años, principalmente el año pasado, uno de los motores del aumento de la producción fue la obra pública. Cuando mostrábamos las tres velocidades, uno de los grandes ganadores era el cemento que crecía a tasa del 20% y más. Hoy todo ese sector está impactado por el tema de los cuadernos", enfatizó.

Por su parte, el titular de la UIC, Marcelo Uribarren, aclaró que no son "todos lo mismo", en referencia a la imagen de los empresarios, y alertó que "va a haber un deterioro en la confianza". "En algunos casos, cuando la riqueza crece de manera rápida en comparación con lo que crece en nuestras empresas, y se relaciona con la obra pública uno puede hacer conjeturas", afirmó.

Uribarren dijo que estas situaciones "pasan en todos los niveles de la sociedad porque es una cuestión cultural" y pidió a la justicia "trabajar y determinar culpabilidades. Aunque sostuvo: "Siempre es el estado el que pone las reglas de juego. Cuando son transparentes y limpias, todos nos acomodamos en esa función. No estoy justificando el accionar puntual de los empresarios que se mencionan".