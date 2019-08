Impulsado por la incertidumbre financiera y política actual, el S&P Merval anotó una dura caída y se derrumbó 10,40%, ubicándose en 27.233 puntos. El actual escenario no es cómodo para ningún inversor. El viernes pasado la agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings bajó la calificación de deuda soberana de B a triple C y el sábado el exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó su renuncia.

En tercer lugar, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó en una entrevista que se "sentaría a hablar con los bonistas uno por uno" y luego Emmanuel Álvarez Agis, referente económico de Fernández, aclaró que el presidenciable confundió reestructuración con refinanciación. Como si fuera poco, el lunes circuló una foto con la hoja de ruta del nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, donde estimaba un tipo de cambio a $100 y la tasa de interés al 100%.

Ante este panorama los papeles mas perjudicados resultaron los bancos. En ese sentido lo mas negativo de panel líder quedo para Banco Macro, que perdió 17.10%. Superville y Galicia se desplomaron 16.80% y 16.00%, respectivamente.

Por su parte, los bonos también tuvieron una jornada para el olvido. Los peores recorridos quedaron para el A2E7D (-11.32%), y para el AY24D (-7.80%).

¿Qué pasará con el S&P Merval?

El gerente de Family Office de Balanz, Marcos Gaona, señaló a BAE Negocios que el castigo al índice bursátil porteño "está siendo sobredimensionado".

"Me parece que la Bolsa bajó demasiado, no tanto por la incertidumbre financiera y económica, sino política. Fue una exageración lo que llegó a valer el índice en US$1.800 en enero de 2018 y ahora me parece una exageración que esté valiendo cerca de US$500" agregó Gaona.

En esa línea, Gaona afirmó que de a poco la agenda política comienza a acomodarse y que el mercado empieza a ver al candidato del Frente de Todos como el próximo presidente. "Los bancos de afuera y las empresas importantes de acá se están empezando a acercar a Fernández para resolver los inconvenientes que están sucediendo".

Desde Rava Bursátil coincidieron sobre el escenario actual. Gastón Tinelli expresó: "La crisis la venimos transitando desde hace tiempo, creemos en Rava que la incertidumbre es política y la gran volatilidad es por este hecho. Los dos gobiernos presentan un panorama difícil por delante y cualquiera de los dos tiene que sentarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI), asumir la misma crisis económica y plantear una solución".

El ADR de YPF tocó hoy el mismo nivel en dólares que en agosto de 2002, post default. Consultado sobre ese tema, Tinelli indicó: "Hoy no están dadas las condiciones para volver a los niveles del 2001. Si existe una situación difícil, visible y real que presenta una volatilidad enorme. Los ADRs no vienen de estar en máximos como en enero 2018, y tuvieron una sobre reacción durante esta semana basada en la incertidumbre política".

Por último, Mauro Mazza de Bull Market Brokers manifestó la necesidad del próximo desembolso del FMI y un dólar quieto para traer calma al mercado. "La estabilidad cambiaria puede traer una revalorización de 15 a 20% en pesos a corto plazo. El futuro no está muy claro, pero con estos precios que son los de noviembre 2011, previo cepo, puede haber algun posicionamiento de oportunidad. Aunque estructuralmente, con este Riesgo País, las acciones deberían seguir muy debiles". El índice de J.P. Morgan cerró hoy en 1879 puntos básicos, 1,3% menos que en la víspera.

"Es momento de seguir esto semana a semana. El FMI puede darle un impulso mas grande a las acciones si confirma que nos girará a mitad de septiembre el desembolso, pero para eso falta y mucho" declaró Mazza.