El impacto de la inflación, el dólar, las altas tasas y la falta de financiamiento fueron temas infaltables en los pasillos del Coloquio de IDEA. Muy pocos sectores podrán festejar un fin de año sin caída en las ventas. Saben que pasar el verano será duro. BAE Negocios entrevistó a 10 empresarios y ejecutivos de empresas de diferentes sectores para analizar cómo fue el 2018.

Cristiano Rattazzi, titular de Fiat Chrysler

El titular de Fiat Chrysler, señala: “Fue un año complicado, la fuerte caída en planes de ahorro nos afectó. Nuestra principal preocupación son las tasas de interés porque los autos se venden financiados. La tasa debe ser normal 3 o 5 puntos arriba de la inflación prevista en 45%, no 74%. Esperemos que con el FMI se hagan las cosas en serio”. El 90% de lo que produce se exporta a Brasil, pero tiene quejas: “El sistema impositivo para exportar está empeorando, no se bajan Ingresos Brutos, hay retenciones, los gobernadores no quieren bajar los ingresos brutos. Todavía somos poco competitivos ”.

Sobre los puestos de trabajo Rattazzi sostiene: “Los obreros no tendrán problemas, podrá haber suspensiones, pero el trabajo está asegurado para este año y el próximo año. Todo el otro sector de la compañía tiene problemas”.

Daniel Herrero, presidente de Toyota

La realidad en Toyota parece ser diferente. Daniel Herrero, su presidente cuenta: “Nuestra planta trabaja a full, tenemos la suerte de habernos especializado en pick up. Tenemos récord de ventas, de exportación y de producción. El resto del sector está afectado por la baja en el mercado interno y los problemas de Brasil, por eso hay suspensiones. Más allá de los impuestos, somos más competitivos”. La realidad de la industria automotriz es diferente: “Cerrará con 800.000 unidades, bastante menos del millón que habíamos proyectado”.

Alberto Arizu, director de Luigi Bosca

Alberto Arizu, director de la bodega Luigi Bosca y presidente de Wines of Argentina da su visión: “Cerramos por encima el año, pero más bajo de nuestras expectativas, ya que en abril tuvimos que moderar el presupuesto. El cambio nos ayudó en materia de exportaciones, pero la inflación es un problema muy grave que hay que erradicar de nuestro vocabulario. La inflación es un impuesto a la pobreza. Nos destruye como país”. Reconoce que ”El Gobierno tomó decisiones muy duras, pero han ido al fondo. La tasa de interés es clave, hoy con estas tasas es inviable una industria”.

Luis Galli, CEO de Newsan

Luis Galli, CEO de Newsan, todavía festeja el Mundial: “El consumo de electrodomésticos tuvo una primera mitad muy positiva impulsada por el Mundial, después se vio afectado por la crisis cambiaria y se afectó con las altas tasas de interés porque se venden en cuotas. Hay 12 cuotas sin interés pero con precios muy diferentes de contado. El 50% de los componentes son el dólar como el salario real no acompaña, afecta el poder de compra”.

El segundo semestre va en caída. Galli plantea: “El consumo es estado de ánimo, si la gente siente que ve dificultades en la economía y el empleo no consume. En categorías como la informática la baja es del 50%, en celulares es de casi el 20%, aire acondicionado le va mejor que el año pasado. Desde el 1 de octubre tomaremos LG porque dejan la oficina de Argentina”. A futuro:”A partir del segundo semestre vemos recuperación, no crecimiento. Antes de la devaluación fabricábamos un 55% e importábamos un 40%. Ahora fabricaremos un 70 e importaremos un 30%. Es más competitivo fabricar que importar”.

Paula Altavilla, directora de América del Sur de Whirpool

“Tuvimos un buen arranque de año, hasta mayo. Estábamos creciendo al 15% o más, pero ahora caemos un 20%. Nos disminuyó mucho la rentabilidad, la caída del salario real va a ser grande, nos afecta la tasa y la devaluación. Tenemos confianza en que esto va a repuntar”, señala la ejecutiva.

Gabriel Martino, CEO de HSBC

Gabriel Martino, CEO del banco HSBC, sostuvo:”Si queremos un sistema financiero que importe ahorro, necesitamos tasas positivas. Me preocupa que Argentina sea un país normal, empezamos ese camino después de décadas de anormalidad. Necesitamos que se respeten los contratos, que se pueda trabajar a largo plazo, que busquemos dólares genuinos de exportación, que tengamos una Justicia independiente que respetemos”.

Su preocupación: “Necesitamos un sistema financiero más grande. Los argentinos ahorran fuera del sistema financiero. No tenemos mercado de capitales, el porcentaje de depósitos y préstamos sobre el nivel de depósitos y préstamos sobre el nivel de producto es muy bajo y debemos subirlo”, dijo Martino.

Claudio Belocopitt, Swiss Medical

Claudio Belocopitt de Swiss Medical fue claro: “La inflación es un tumor maligno para la sociedad. Hay una desequilibrio entre los ingresos de la gente y la actualización de precios que genera una baja de consumo y la problemática de las empresas es que se tienen que financiar a tasas imposibles”. El panorama para Belocopitt está complicado: “La economía real es una incertidumbre, se necesita no ocultar la basura debajo de la alfombra y hacer un gran acuerdo entre empresarios, políticos y sindicatos. La situación es compleja”.

Juan Pablo Quiroga, Walmart

Juan Pablo Quiroga, gerente de Institucionales de Walmart, da un panorama del sector: “Cerramos con pérdida de rentabilidad, ganando participación de mercado en el canal moderno y creciendo con las marcas propias. Hay una caída del ticket promedio, si hubiéramos operado sólo grandes superficies, todo hubiera sido peor. Este año vendimos 12 locales de cercanía y orientamos el negocio a supermercados medianos. Desde 2013, todas nuestras aperturas son Chango Mas”.

El panorama en el consumo es complejo: “El 70% de los consumidores ya está resignando categorías básicas como perfumería y limpieza. Se pasa de primeras marcas a segundas, de segundas a marcas propias”, explica Quiroga de Walmart.

José Ignacio de Mendiguren, empresario textil

José Ignacio de Mendiguren, empresario textil, ex titular de la UIA y diputado es muy crítico: “Nos hicieron un lavado de cabeza a los industriales, le vendemos la soga al que nos ahorca. El problema estructural de la Argentina es que le vendemos al mundo lo que vale poco y compramos lo que vale mucho. La sociedad nos pide crecer y generar riqueza y el 90% de la preocupación de los empresarios es ajustarm ni un panel habló de cómo doblar la facturación en Argentina”, señaló desde el Coloquio de IDEA.

Sobre las empresas más chicas señaló:”Se duplicaron la cantidad de cheques rechazados. No se porque no matan directamente a las Pymes o las fumigan, no pueden seguir con la mitad de la capacidad instalada parada, aumento de tarifas de servicios, municipales, nacionales, suba de combustible, logística y una tasa del 75%, Nos hace falta un plan económico”. Y de paso aprovechó:”Y vuelven con las retenciones, los bienes personale y el revaluo en provincia de Buenos Aires”.

Miguel Ángel Martínez, Sinteplast

Miguel Ángel Martínez de Sinteplast expresó:”La caída del PBI Industrial será el 2,5%, la caída general de los mercados ronda el 15 y 30%, en mi caso la caída es del 20 al 25%, estamos reestructurando, tratando de no dejar gente en la calle”. Sobre las condiciones para vender al exterior señaló:”Un dólar de 37 para exportar con retenciones e impuestos queda en 30/32, no son tan buenas”. .