El stock de deuda pública de la provincia de Buenos Aires se redujo en marzo u$s624,9 millones con respecto a diciembre 2018 y en US$1.513,3 millones respecto a marzo 2018, informó ayer el Ministerio de Economía bonaerense.

El balance elaborado por la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público de esa cartera reveló que al 31 de marzo de 2019 la deuda pública estimada de Provincia de Buenos Aires fue de US$11.959,2 millones.

Consignó también que al 31 de diciembre de 2018 el stock era de US$12.584,1 millones y de US$13.472,5 millones al 31 de marzo del 2018.

Además precisó que la mayor parte de los vencimientos de la deuda se concentran en el mediano plazo (54,0%), seguidos por los vencimientos a largo plazo (28,3%) y a corto plazo (17,7%).

El lunes, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza respondió a cuestionamientos del precandidato a gobernador provincial kirchnerista, Axel Kicillof, y aclaró que la deuda que contrajo el Ejecutivo bonaerense tuvo como finalidad la realización de obras públicas.

"La deuda va a financiar gastos corrientes? No. Porque desde 2017 la Provincia tiene superávit corriente. Si no hubiera obra, no habría déficit. Si no hubiera déficit, no habría deuda. Entonces, la deuda es para hacer obras", detalló Lacunza en su cuenta de Twitter.

"La deuda bonaerense es el 9,3% del Producto Bruto. ¿Es mucho? ¿Es poco? Es menos que el 10,5% promedio del período 2003-2015. Y este año baja al 8,5%", precisó el funcionario provincial en la red social del pajarito.