Un posible congelamiento de tarifas por 100 días y la creación de una "Comisión de Revisión Tarifaria Integral" en un probable gobierno de Alberto Fernández alteró a gran parte del sector energético durante la última semana y desató un rally de llamadas de ejecutivos del petróleo y lobbistas hacia quienes participaron de la redacción del texto que el PJ le entregó al candidato presidencial del Frente De Todos el martes pasado.

Fueron necesarios sólo el escrutinio definitivo de las PASO -que dio ganador a la formula Fernández- Fernández por un 49,49%- y tres páginas -de la 77 a la 80- del documento de 118 páginas de aportes para el próximo gobierno que el Partido Justicialista le entregó al candidato Alberto Fernández en manos de su coordinador, el ex ministro de Salud Ginés González García, para que las oficinas de las hidrocarburíferas empezaran a marcar los números de operadores del sector.

Pero lo cierto es que los cincuenta técnicos en energía que debatieron durante meses en tres comisiones -hidrocarburos, tarifas y energía eléctrica- representaron a todos los "clanes" del peronismo, por lo que los lobbistas de la industria aún continúan bastante desconcertados acerca de cómo será el futuro del sector energético a partir del 2020. Y es que en la "letra chica" del texto que conmocionó al sector participaron especialistas que acuerdan en la estrategia general, pero acaso no en la táctica.

Participaron de la redacción especialistas como Federico Bernal, quien forma parte de OETEC, el Instituto Patria y es asesor del bloques de senadores FpV- PJ; Arturo Trinelli, coordinador de los equipos y de buena relación con Esteban Kiper (ex vicepresidente de Cammesa durante la gestión de Kicillof en Economia) y Nicolás Arceo (ex director de YPF en el mismo período), quienes llegaron también en representación del albertismo. Pero también hubo otros que participaron del "think tank" : Andrés Repar y Bruno Capra, del Instituto Scalabrini Ortiz (CESO), y los consultores Gustavo Atencio y Daniel Lasalle, hombres muy cercanos a Sergio Lanziani, ministro de Energía de Misiones al que muchos ponen como seguro ministeriable.

En rigor de verdad y pese a las diferencias, los acuerdos entre los técnicos son varios: la pesificación de las tarifas -desdolarización- , la mayor importancia del mercado interno que la exportación y una revisión total de lo hecho por el macrismo (que incluye conocer la estructura de costos de las energéticas y los niveles de ganancia que vienen obteniendo las empresas en un plazo de cien días) y una tarifa social de luz y de gas, orientada a hogares más necesitados. En palabras de Federico Bernal, compartida por los cincuenta especialistas, "tarifas justas, razonables y asequibles para que todos ganen".

Edenor, Edesur y Edelap, en la encrucijada

Lo cierto es que desde las PASO, los tres dueños de la electricidad en la Argentina -Nicolás Caputo ( Edesur), Marcelo Mindlin ( Edenor)y Rogelio Pagano (Edelap), que concentran el 51% de los usuarios del servicio público de electricidad a nivel nacional y el 49% de la demanda total- han desarrollado diferentes estrategias para adaptarse a la posibilidad de un regreso del peronismo al gobierno. Mindlin ya se ha reunido con el candidato Fernández en su búnker de México al 300.

Caputo espera paciente lo que decidirá después del 27 de octubre su "hermano de la vida" Mauricio Macri y Rogelio Pagano aún aguarda reunirse con Axel Kicillof. La situación de Pagano es quizás la más complicada, ya que es el dueño de la eléctrica EDESA (Salta) y de las cuatro distribuidoras bajo jurisdicción bonaerense: EDEN, EDES, EDEA y Edelap, las cuales presentan, según fuentes del mercado, la peor situación patrimonial y técnica. Incluso, afirman las mismas fuentes, Pagano ya tendría un comprador chino para sus empresas.

Mindlin y Caputo corren con ventaja sobre Pagano. Y es que los dos están verticalmente integrados y controlan centrales de generación y son transportistas (Transener y Transba). Así las cosas, es de esperar que Caputo, cónsul general de Singapur y accionista minoritario de Edesur, y Mindlin, titular de Pampa Energía y Edenor, vean por televisión el conteo de votos del 27 de octubre quizás un poco más relajados que su colega Pagano.