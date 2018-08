Mientras en la esquina de Sarmiento y San Martín tres móviles de canales de televisión volvían a hacer foco en las pizarras del dólar, que alcanzaba un nuevo máximo histórico, a la vuelta, concretamente en Reconquista 266, el presidente del Banco Central, Luis Toto Caputo, se reunía con un grupo de periodistas para explicar las medidas anunciadas por la entidad, en lo que fue su primer contacto con la prensa desde que asumió en el organismo.

Así, le puso fecha de vencimiento a las Lebacs para fin de este año, confirmó que tanto hoy como en los próximos días ofrecerán u$s500 millones diarios para contener la demanda que surja del desarme de Lebacs y aseguró que el compromiso del Tesoro de comprar u$s15.000 millones de Letras intransferibles al BCRA es sólo un objetivo, que se hará si el contexto lo permite. A continuación, las principales definiciones del titular del Central:

► El plan de rescate de Lebacs

"Esto ordena la economía, ordena el sistema financiero y hace más efectivo el control de la política monetaria. Pensamos en una reducción de entre 100.000 millones y 120.000 millones de pesos por mes. Para fin de año no debería haber más Lebacs. No va a existir más esa posibilidad que existe hoy, que cualquier persona pueda tener una especia de cuenta corriente remunerada en el BCRA".

► Venta diaria de dólares

"Nosotros vamos a subastar en la medida que nos demanden. Lo importante es darle igualdad de oportunidades a todos, el que quiera dólar, va a tener en la licitación. Mañana (por hoy) licitamos u$s500 millones; pasado mañana (el miércoles) si nos demandan ofreceremos otros u$s500 millones y el jueves u$s500 millones o u$s700 millones, lo que nos demanden. Vamos a ir licitando los dólares a medida que nos demanden. Lo lógico sería pensar que esto pasaría en los próximos días, porque estamos devolviendo al mercado $100.000 millones".

"A nosotros nos conviene además más allá de que estamos haciendo una ganancia de más de 500.000 millones de pesos. Estos dólares los compramos a $15 o $16 y con eso el BCRA realiza una ganancia. Pero no es por eso."

► Expansión monetaria

"Hoy no hay ningún canal de expansión de base monetaria, cortamos todos. No financiamos más al Tesoro, no recompramos Lebac, no damos pases activos. El único canal de expansión es con los intereses de las Lebacs. Esto nos facilita mucho la efectividad en el control de la inflación. Ya estamos controlando en serio la inflación".

► El visto bueno del Fondo

"Esto fue lo que arreglamos con el fondo. Ya lo veníamos charlando cuando vinieron acá (para la cumbre de ministros del G20) y ya estaba resuelto y lo único que arreglamos hoy (por ayer) fue el timming".

► Flotación del dólar

"Vamos a seguir con la flotación y suscribimos a la flotación. Lo qué nos importa como BCRA es la inflación y como pasó en mayo y junio, obviamente la suba del dólar impacta en precios, es sonso negar eso. Que estén todas esas Lebacs amenazando con que eventualmente se pasen a dólares era un factor de amenaza que no va estar más".

► Intervenciones en el mercado

"Nosotros solamente intervenimos en el mercado cuando vemos un movimiento disruptivo. Si tenés movimiento disruptivo en el tipo de cambio pasa a la inflación. Vamos a controlar que no haya exceso de volatilidad, o disrupciones y eso es un poco lo que pasó el último mes".

No vamos a intervenir más en el mercado secundario de Lebacs, vamos a intervenir en las Leliqs, sino es como que no terminaríamos nunca".

► Traspaso a precios

"El pass through ha sido suficiente como para que estemos subiendo tasas. Es importante lograr esa estabilidad cambiaria porque lo que nos importa es cuidar la inflación y para eso es importante que el mercado de cambios se normalice, como paso en el mes de julio".

► Por qué el contexto externo impacta más en el país que en otros emergentes

"Básicamente por un tema que estamos corrigiendo ahora, que es el déficit de cuenta corriente, sin dudas. Turquía es otro país con déficit de cuenta corriente alto y entonces naturalmente nos relacionan. Algunos te pueden decir que Argentina es un país hi beta, que amplifica los movimientos, también es cierto. Pero lo importante para remarcar es que los flujos comerciales se están corrigiendo fortísimamente. En julio se corrigió muy fuerte, agosto va a ser bueno y en septiembre los flujos comerciales van a sorprender".

► Suba del riesgo país

"El cimbronazo cambiario de mayo y junio en ese momento pareció aumentar las posibilidades de que Cristina volvía y eso generó un repricing de los bonos. Entonces, si aumenta la percepción de que eso pudiera pasar naturalmente hay una corrección del riesgo país".

"Después salió el tema de los cuadernos, que si bien por un lado neutralizaría eso, por otro el mercado lo relacionó con el Lava jato en Brasil y con el impacto que tuvo en la economía".

► Saneamiento del Banco Central

"Dentro del programa con el Fondo estos famosos u$s3.125 millones que se suponía que la Tesorería tiene que cancelarnos trimestralmente, muchos lo han tomado como que es una meta que el Tesoro tiene que cumplir y le agregan u$s15.000 millones al programa financiero, que en realidad es bastante tranquilo, son solamente u$s7.000 millones para el año próximo. No es una meta, es un objetivo que se había planteado bajo unos supuestos que hoy no se están corroborando".

► Impacto de tasas altas en la economía

"La tasa de la Leliq es de muy corto plazo y hoy es más importante garantizar la estabilidad. Nada le va a cambiar a una pyme si el BCRA tiene la tasa en 45, en 43 o en 40%. Lo más importante es garantizarle estabilidad, sino no le van a prestar. En una tasa semanal anualizada, no cambia ese punto más o menos. Sí va a cambiar si nosotros no hacemos las cosas bien, porque entonces ahí los bancos se retraen, y no quieren prestar para no tomar tanto riesgo".