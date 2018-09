El presidente Mauricio Macri buscará en su viaje a Nueva York convencer a inversores internacionales de la fortaleza económica de la Argentina, y además acelerar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI). El mandatario arribó ayer a la mañana a Estados Unidos, donde participará de la Asamblea general de las Naciones Unidas ( ONU), al tiempo que mantendrá una nutrida agenda con empresarios y representantes del sector privado durante los dos días que permanecerá en ese país.

Su primera jornada de trabajo iniciará hoy a las 8 con un desayuno con el diario Financial Times, y a las 9.30 tendrá un encuentro con el grupo Bloomberg. A las 12.30 se verá durante el almuerzo con empresarios, acompañado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; mientras que a las 14.30 participará de un evento con miembros del Council of Americas y de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (Amcham).

Según fuentes oficiales, representantes de la firma BlackRock será uno de los que le verán hoy la cara a Macri. Se trata del fondo de inversión más grande del mundo que, junto con Templeton, apostaron fuerte por la Argentina en los últimos años y en mayo pasado, ni bien se había iniciado la corrida, reforzaron su apoyo suscribiendo gran parte de dos títulos en pesos que en ese entonces calmaron transitoriamente al mercado.

También hay encuentros previstos con ejecutivos de Goldman Sachs, JP Morgan, Citi e Itaú

El presidente tendrá que rendir cuentas por las pérdidas -hoy ya algo suavizadas a partir de cierta mejora en el clima financiero- que tuvieron esos megafondos por haber invertido en activos argentinos, tras el castigo que sufrieron los títulos criollos durante los últimos meses.

Por lo pronto, Dujovne también estará presente en los encuentros organizados con ejecutivos de los bancos Citi, Itaú, JP Morgan, y Goldman Sachs.

"Hay muchas reuniones que se irán confirmando a lo largo del día", añadieron las fuentes. Por ese motivo, en la comitiva que acompañaba al Presidente no querían dar demasiadas precisiones de quiénes iban a ser los interlocutores, en caso de que finalmente se terminaran bajando. En ese sentido, mencionaban la apretada agenda del mandatario, que tendrá una actividad tras otra durante toda la gira.

Lo cierto es que para las 16.15, Macri estará reunido con su equipo y a las 19 asistirá a la recepción que ofrecerá Donald Trump en honor de los Jefes de Estado y de Gobierno que participarán de la asamblea de la ONU. A las 21, recibirá el premio "Ciudadano Mundial 2018", un título que también ganó la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, por lo que se especula que podría haber una foto de los dos por la noche.

En principio, no habrá una cumbre a solas con la economista francesa, aunque las fuentes no descartaban que pueda haberla el martes durante la sesión de la ONU, que comenzará a las 8 de la mañana. "Who knows", respondió Macri en inglés al ser consultado por el portal Infobae respecto a si en esta semana se podrá anunciar el nuevo acuerdo con el Fondo. "Esperemos que sea pronto", replicó por su parte Dujovne.

Con una agenda apretada, el discurso en la Asamblea de la ONU será mañana a la tarde

Las autoridades del organismo multilateral se encuentran trabajando en el caso argentino para reformular el entendimiento firmado en junio pasado por u$s50.000 millones a tres años, o bien adelantar los desembolsos previstos para el 2020 y 2021, o ampliar el monto del préstamo; o una combinación de ambas.

En cuanto al último día en EE.UU., entre las 11 y las 12, Macri estará junto a jefes de Estado del Mercosur, y desde las 13.15 participará de un almuerzo ofrecido por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en honor a los Jefes de Estado y de Gobierno. La exposición de Macri en la Asamblea está pautada entre las 16 y las 17.30. Posteriormente recibirá a inversores y para concluir hablará con los periodistas argentinos que están cubriendo el viaje oficial.

El presidente arribó ayer por la mañana a Nueva York junto a su esposa, Juliana Awada. Aprovecharon el domingo para descansar y ver el Superclásico. Se alojarán en el hotel The Langham, ubicado en la famosa "Quinta avenida".