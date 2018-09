El Gobierno reconoció ayer, a través del proyecto del Presupuesto 2019, que su período terminará con una caída del PBI de 2% respecto a los niveles que encontró en 2015. Y peor: también dejará una contracción de 5,9% en el PBI per cápita (la medición más importante porque toma en cuenta la variación de la población). Eso será así si se cumplen las proyecciones oficiales presentadas ayer, que señalan que el 2018 terminará con una merma de la economía de 2,4% y una de 0,5% en 2019. Tras las promesas de romper la maldición de los años pares y retomar el crecimiento genuino, se registrará un cuatrienio perdido.

Los datos del Ministerio de Hacienda muestran un crecimiento de la población estimado en torno a 1% anual. Con la caída de 2,4% proyectada por el Gobierno, el PBI terminaría este año 1,5% por debajo de 2015 y con la caída de 0,5% se hundiría a una de 2%. Si a ese cálculo se le agrega el crecimiento de la población estimado, se obtiene que el PBI per cápita cerrará el 2018 con una merma de 4,5% contra los niveles que recibió el Gobierno. Y terminará el 2019 con una contracción de total de 5,9%.

Para el ex viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, la caída de 0,5% del 2019 no se podrá cumplir: "No se va a dar porque supone que la economía se recupera a una velocidad mucho más rápida que la de la salida de la recesión del 2016, que ocurrió durante 2017. Están calculando que a partir del segundo trimestre hay recuperación y que desde ahí hasta fin de año el PBI crece 5%. No veo cómo puede pasar con el ajuste fiscal que se viene y con caída del salario real y la inversión paralizada. Vamos a una recesión con forma de L y el 2019 terminaría con una caída parecida a la de este año. El Gobierno piensa que será una V, con recuperación muy veloz".

La proyección oficial de PBI para 2018 pasó de un crecimiento supuesto de 3,5% en el proyecto de Presupuesto 2018 a uno de 0,4% en el acuerdo con el FMI y finalmente a un "crecimiento negativo", tal las palabras del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de 2,4% en el proyecto presentado ayer. Se trató de unas expectativas oficiales, acerca del futuro, que fueron decreciendo.

Con el crecimiento esperado para el 2019 pasó algo similar. El primer número que dejó entrever el Gobierno apareció en el acuerdo con el FMI y fue una expectativa de mejora de 1,5%. Luego, minutos antes de la conferencia de prensa en la que Dujovne anunció el nuevo plan de ajuste fiscal para llegar a déficit cero, se filtró un 0%, que el ministro señaló que era un dato interno. Finalmente, ayer Hacienda ya reconoció una caída de 0,5%, que llevará a la producción a niveles menores a los que recibió Cambiemos.