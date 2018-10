En su calidad de chair del B20, el vicepresidente de la UIA y titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, coordinó el desarrollo de la cumbre entre el jueves y viernes pasado. En diálogo con BAE Negocios, dejó varios conceptos sobre cómo debería funcionar el comercio internacional y su conexión con la realidad económica nacional.

—Si bien el discurso dominante es el multilateralismo, ¿cómo se puede salir de esta guerra comercial y encaminar relaciones diplomáticas normales?

—El multilateralismo debe regir en el comercio internacional. No quiero un bilateralismo ni un unilateralismo. Pero necesitamos una OMC (Organización Mundial del Comercio) con músculo.

—¿Qué quiere decir con esto?

—Que no se puede consolidar un comercio multilateral sin un órgano de solución de diferendos. De esta manera, tenés un sistema de reglas pero si se violan, no se castigan. Tenés que convivir con barreras no arancelarias, dumping, y son un conjunto de situaciones que no se pueden dirimir en un órgano superior. Así es muy difícil.

—¿Cómo puede aprovechar económicamente y políticamente la Argentina su presidencia del G20?

—La Argentina debe avanzar hacia una mejora en varios ejes: educación y empleo, infraestructura, mejor adaptación a la era digital. El G7 tiene que ayudar a los 13 países que están en el G20 a dar un salto en la infraestructura. Tenemos muchas materias pendientes porque necesitamos ser un país más parecido a las potencias.

—¿Existe algún eje de la agenda del B20 donde el país está bien posicionado?

—Sin dudas, en el capítulo de la energía, y puntualmente de las energías renovables. Ahí estamos, con Vaca Muerta, en la "pole position". Y por supuesto, si bajamos la presión tributaria a todos los niveles y elevamos la competitividad, la alimentación es el otro gran fuerte del país en un mundo que crece y cada vez más va a necesitar alimentos.