A lo largo de la semana se observaran cambios en los precios de alimentos ya que las principales empresas productoras de alimentos le enviaron listas a los supermercados en donde los precios tienen una remarca de entre el 7 y el 15%.

Productos como fideos, yerba, aceite y elaborados con harinas serán los principales afectados. El economista Julián Guarino explicó los motivos del alza y resaltó que "el año pasado la inflación mayorista rozó el 70%" y que significa "una rezafo para las productoras". Enfatizó, además, que no era posible explicar semejante aumento en tan poco timepo porque "no había a quién venderle".

Por otra parte, el gobierno ya viene anunciando que lo que respecta a los impuestos de luz, gas y agua vendrán con nuevos aumentos. Asimismo, el economista acentuó en que cada vez se usa menos la capacidad instalada de las empresas, por lo tanto eso arrastra un costo que si se vende menos hay que compensarlo con un margen de mayor rentabilidad.

Además, agregó que como si no fuese poco "no hay ninguna entidad del gobierno que no controle los precios”.